So schön Fischerhude ist, so beliebt ist auch der Weihnachtsmarkt im Zentrum des malerischen Dorfes. Die Veranstalter der VdSO erwarten am Sonntag Tausende Besucher aus der ganzen Region. (Andrea Zachrau (az))

Wer an diesem Sonntag durch

Fischerhude fahren möchte, sollte viel Geduld mitbringen. Denn am 15. Dezember lockt der romantische Weihnachtsmarkt vor Brünings Scheune an der Landstraße 22 wahrscheinlich wieder einmal Tausende Besucher in den malerischen Ort.

Am späten Sonntagvormittag geht es los und das Zentrum des sonst eher beschaulichen Dorfes verwandelt sich in eine bunte Budenlandschaft. Bis zu 100 Aussteller aus der ganzen Region freuen sich am alten Markt auf viele Besucher und präsentieren ihr kreatives und vielseitiges Angebot. Wer noch auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken ist, sollte dort fündig werden. Denn der Markt hat reichlich Festliches zu bieten. Das vielfältige Angebot reicht von eindrucksvollen Holzarbeiten und Keramik über selbst gestricktes aus Wolle bis zu künstlerischen Grußkarten und schönem Schmuck. Freunde des guten Geschmacks freuen sich zudem über eine köstliche Auswahl von Marmeladen, Olivenkonfitüren, Chutneys, Pestos und Likören, die ebenfalls offeriert werden.

Viel zu sehen und zu entdecken also auf dem Weihnachtsmarkt

in Fischerhude – wer sich nach

dem gemütlichen Rundgang stärken möchte, kann herzhafte Bratwurst und gebratene Champignons genießen. Aber nicht nur für rustikales Essen ist gesorgt. Für viele Besucher, die sich zum dritten Advent einfach mit Freunden auf einen Glühwein oder Punsch treffen möchten, ist vor Brünings Scheune ein geeigneter Treffpunkt.

Nachhaltig und kreativ

Organisiert wird der beliebte Markt seit vielen Jahren von Sabine Sammann und ihrem Mann Joachim von der Vereinigung der Selbstständigen Ottersberg (VdSO) sowie von Cordula Backhaus von Brünings Scheune. „Wir bemühen uns immer, den Fischerhuder Weihnachtsmarkt stets mit neuen Ideen zu bereichern“, sagt Sabine Sammann. „In diesem Jahr, in dem das Thema Nachhaltigkeit so wichtig geworden ist, freuen wir uns über unsere neue Ausstellerin Simone Salmon“, erzählt die Marktmeisterin. Unter dem Motto „Jede Naht

ein Unikat“ fertigt die 58-Jährige schöne Taschen, Portemonnaies, Schals, Stirnbänder, Körnerkissen sowie Gemüsenetze, Brötchenbeutel und vieles mehr an. Jedes Teil ist ein Unikat. „Für Massenware bin ich nicht zu haben“, erklärt die Schneiderin. „Ich bin ein kreativer Mensch und nähe jeden Tag ein Teil. Und jedes sieht anders aus als das Vorherige. Zum Weihnachtsmarkt habe ich dann genügend Waren

zusammen“, erzählt Salmon. Von ihrer Mutter hat sie das Handwerk gelernt und stellt für jedes Teil ein eigenes Schnittmuster her.

Die Stoffe für ihre Kreationen müssen nicht neu sein. „Ich up-

cycle auch“, erzählt die Künstlerin. Aus der alten Lederjacke ihres Mannes hat sie Portemonnaies

gemacht, die ebenfalls auf dem

Fischerhuder Weihnachtsmarkt

erhältlich sein werden. Die Ideen für ihre nachhaltigen Kunstwerke kommen ihr oft spontan. „Am Frühstückstisch kam mir der Gedanke, dass die vielen Brötchen­tüten aus Papier sich doch ganz leicht durch einen wiederverwendbaren Brötchenbeutel aus Stoff ersetzen ließen“, erzählt Salmon. Heute gehören auch diese zu ihrem Angebot. Und damit war noch lange nicht Schluss. Es folgten Gemüsenetze für den Transport von Kartoffeln und Möhren.

Neben einer Vielzahl weiterer kreativer Aussteller haben auch die Jugendfeuerwehr sowie der Nikolaus ihren Besuch angekündigt. Es ist also alles vorbereitet für einen schöne dritten Advent mit Familie und Freunden auf dem Weihnachtsmarkt in Fischerhude.