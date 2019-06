Mit Songs, so gut wie wahrscheinlich noch nie, wollen die Brüder Wingenfelder am Freitagabend für Gänsehautmomente in Achim sorgen. (Anne de Wolf)

Der große und der kleine Bruder – ohne Fury unterwegs, aber nicht weniger erfolgreich.

Nach bereits drei Wingenfelder-Studioalben und Tourneen spielten die Brüder im Herbst 2018 mit ihrem vierten Album „Sieben Himmel hoch“ in 26 deutschen Städten. Am Samstagabend ab

22 Uhr wollen sie nun die Achimer mit ihren Songs auf der Bühne am Rathaus begeistern. Die Stücke ihres neuen Albums kommen dabei um die Ecke gesaust wie zu spät kommende Partygäste. Wie ein unerwartetes Geschenk, leicht unkontrolliert aber immer mit einem

Lächeln im Gesicht. „Tolle Songs – vielleicht so gut wie noch nie“, versprechen die beiden.

Mit dem Banderfolg von Fury In The Slaughterhouse im Rücken wollen die Brüder nun ein weiteres Erfolgskapitel ihrer Band Wingenfelder aufschlagen. Wenn man neue Songs schreibt, dann möchte man diese auch live spielen – am Freitagabend in Achim gibt es dafür genügend Raum und Zeit und ein

Publikum, das sich bereits wie verrückt auf die Band freut. Mehr Infos und aktuelle Tourdaten gibt es auf der Webseite der Künstler unter www.wingenfelder.de.