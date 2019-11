Die Organisatoren des Adventsmarktes freuen sich auf viele Besucher am Samstag und Sonntag. (Andreas Schack)

Nachdem der Adventsmarkt des Achimer Golfclubs im vergangenen Jahr aufgrund der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Clubs pausieren musste, können sich die Achimer an diesem Wochenende auf eine Neuauflage des beliebten Marktes mit Kunsthandwerk aus der Region freuen.

Am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr kann ausgiebig gestöbert und gefeiert werden. Gleich 30 Aussteller mit kreativem Handwerk und Geschenkideen haben sich angemeldet, um ihre Waren zu präsentieren. Sie bauen ihre Stände im Restaurant Wachtelkönig auf und freuen sich auf viele Besucher.

„In den vergangenen Jahren war das Interesse der Gäste an den angebotenen Produkten immer sehr groß“, erzählt Clubmanager Thomas Schmidt. „Wir freuen uns sehr, dass wir erneut so viele Bewerbungen für einen Stand auf unserem immer noch jungen Adventsmarkt bekommen haben“, sagt Schmidt. Die große Zahl der Bewerber hätte so abermals die Möglichkeit geboten viele, ganz verschiedene Aussteller in das Programm aufzunehmen.

Während die Ausstellungsstände es im Wachtelkönig relativ warm und trocken haben, geht es auf der Terrasse und dem angrenzenden Gelände etwas rustikaler zu. Dort draußen erwartet die Besucher ein kleines, aber romantisches Hüttendorf. Glühwein, Bratwurst und Waffeln verströmen ihren Duft und sorgen so für eine ganz eigene Vorweihnachtsstimmung auf der Golfanlage in Badenermoor.

Clubmanager Thomas Schmidt kündigt an: „Schöne Beleuchtung, Feuerkörbe und Livemusik von Helmut Mero mit dem Saxofon sorgen für richtige Weihnachtsmarktstimmung. Am Sonntag ab 14 Uhr tritt zudem die wunderbare Rike Mey auf, die unsere Gäste schon bei unserer Sommerveranstaltung ‚Lounge am See‘ mit ihrer Musik

begeistert hat. Die Kinder können, wenn sie möchten, am Sonntag bei gutem Wetter Ponyreiten.“

Der Eintritt für den Adventsmarkt

des Achimer Golfclubs in Badenermoor ist für alle Teilnehmer kostenlos. Wei-

tere Informationen und Bilder von vergangenen Adventsmärkten des Clubs gibt es auf der Webseite unter www.

achimergolfclub.de.