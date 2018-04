31 regionale Handwerksbetriebe und Unternehmen werden am kommenden Wochenende alle wichtigen Bausteine zum Thema „Planen, Bauen, Wohnen und Leben“ in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck präsentieren. (mlo·Marcus Lorenczat, MLO)

Mal in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck statt. Die angebotene Themenvielfalt trifft dabei genau den Nerv der Zeit.

Von Neueindeckung über Reparatur- und Abputzarbeiten bis zum Vogelhaus decken die Experten aus Hambergen rund um Claas Wellbrock alles ein. (MLO, Marcus Lorenczat)

Tausende Besucher in den vergangenen Jahren sprechen eine deutliche Sprache – die Modernisierungsmesse ist qualitativ hochwertig und dabei völlig kostenlos. Insgesamt präsentieren 31 regionale Handwerksbetriebe und Unternehmen am Sonnabend, 21. April und am Sonntag, 22. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr alle wichtigen Bausteine zum Thema „Planen, Bauen, Wohnen, Leben“ in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck. Dabei sind viele Aussteller seit Anfang an dabei. Die meisten geben ihren Platz nicht ab, denn auch für Aussteller ist die Messe ein Gewinn. Dennoch gibt es in diesem Jahr zwei neue Aussteller. Der Garten- und Landschaftsbauer RaumGrün aus Gnarrenburg und die Metallbaufirma ST-Metall aus Grasberg hatten das Glück einen Ausstellungsplatz zu bekommen.

Das Highlight der Messe ist das Sonderkreditprogramm der Volksbank. Die Sonderkonditionen mit einem Zinssatz von 1,54 Prozent gibt es exklusiv für Messebesucher. Das Beratungsteam nimmt Kreditreservierungen gern am Messe-Wochenende entgegen. Termine dafür werden auch direkt in der Stadthalle vergeben. Die Sonderkonditionen sind gültig bis zu 60 Prozent des ermittelten Beleihungswertes und bei einem Nettokreditbetrag ab 10.000 €. Wer am Wochenende verhindert ist, hat eine zweite Möglichkeit in Bremervörde. Am 28. und 29. April laden die Baufinanzierungsspezialisten zu zwei Sonderberatungstagen ein.

Zusätzlich wartet ein Preisausschreiben mit einem Gutschein in Höhe von 1.000 Euro auf die Besucher. Einzulösen bei einem Messe-Handwerksbetrieb nach Wahl. Man kann sich also bei einem Messebummel schon einmal überlegen wie man das Geld am besten anlegt.

Sowohl die Aussteller als auch die Besucher dieser Messe finden durch die guten Parkmöglichkeiten vor Ort optimale Bedingungen vor. In einem Rundgang durch die Stadthalle können sich die Messebesucher übersichtlich über die Angebote aller Messeaussteller informieren. Das komplette Ausstellerverzeichnis zur Modernisierungsmesse und weitere Informationen gibt es unter www.modernisierungsmesse.de.