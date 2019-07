Königin Ilse Horstmann und Schützenkönig Thomas Horstmann (Mitte) sowie ihr Gefolge geben am Wochenende ihre Ämter ab und feiern das 143. Huxfelder Schützenfest. (SV Huxfeld)

Am vergangenen Sonnabend lud Damenkönigin Heide Garms zum Empfang, bei dem sich das Königshaus und Freunde auf das nun bevorstehende Festwochenende einstimmten. Am Sonntag hielt der noch amtierende Schützenkönig Thomas Horstmann ein letztes Mal Hof. In der Schützenhalle in Huxfeld ließ er sich von seinen Untertanen sowie Vertretern der Wörpedorfer und Adolphsdorfer Schützen feiern.

Majestät Horstmann und seine Königin Ilse mit Adjutant Heiko Meyer, Vizekönig Marcel Meyer- Klenke, Damenkönigin Garms mit Adjutantin Agathe Meyer, Damenvizekönigin Irmi Vorrath, Jugendmajestät Michel Böse mit Adjutant Keit Mattern, Jugendvizemajestät Thessa Klaßen und Kinderkönigin Tabea Blome mit Adjutantin Rike Blome genossen den Ausklang ihres Regentenjahres.

Bei dem Treffen wurde die neue Gemeindemajestät inklusive der Adjutanten ermittelt. Dazu traten alle amtierenden Könige, Damenköniginnen und Adjutanten der drei Grasberger Schützenvereine gegeneinander an. Noch ist es ein Geheimnis, wer siegreich aus dem Wettkampf hervorging. Erst bei der Proklamation am Sonntag, 21. Juli, wird es gelüftet. Das Programm des dreitägigen Fests besteht aus diversen Höhepunkten. Der Schießbetrieb startet um 15 Uhr mit dem Wettkampf um den Titel des Jugendkönigs. Ab 18 Uhr sind die Erwachsenen gefordert, bei den fünften Huxfelder Dart-Meisterschaften eine sichere Hand zu beweisen. Ab 20 Uhr schließt sich eine fröhliche Feier im Biergarten an.

Das Preis- und Vogelschießen findet am Sonnabend, 20. Juli, um 14 Uhr statt. Um 17.30 Uhr startet die Dorfparade in der Schmalenbecker Straße 19 und führt über den Achterdamm zum Festplatz. „In Anlehnung an die Loveparade haben vor 22 Jahren einige Jugendliche die Dorfparade ins Leben gerufen. Mit geschmückten Wagen und sehr lauter Musik begeben sich die Jugendlichen und jung Gebliebenen von Schmalenbeck über den Achterdamm nach Huxfeld, wo dann im Zelt weitergefeiert wird“, sagt Sonja Mattern, Schriftführerin des Schützenvereins.

Ab etwa 21.30 Uhr lockt bei freiem Eintritt die Discoparty mit der ASL-Showtechnik ins Festzelt. Auch wenn am Abend ausgelassen gefeiert wird, die Schützen wissen, was am Sonntag auf sie zukommt. Um 13 Uhr sind die befreundeten Vereine zum Dorfgemeinschaftshaus eingeladen, wo sich nach einem Umtrunk um 14 Uhr der Umzug zum Festplatz in Bewegung setzt. „Über geschmückten Hofeinfahrten, Vorgärten und Straßen

sowie zahlreiche Zuschauer am Wegesrand würden sich alle Schützen sehr freuen“, sagt Mattern.

Im Festzelt lockt ab 15 Uhr eine große Kaffeetafel mit Torten und Kuchen, gebacken von Huxfelder Hobbybäckerinnen und den Schützendamen. Der Spielmannszug der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf und die Musiker des Spielmannszugs Lilienthal-Falkenberg unterhalten die Gäste mit Stücken aus ihren Repertoires.

Schließlich nähert sich der mit Spannung erwartete Höhepunkt. Um 16 Uhr beginnt das Königsschießen – und damit die Demontage des Haupt-, Neben- und

Damenvogels. Für 17 Uhr ist die Proklamation der neuen Majestäten sowie der Grasberger Gemeindemajestäten vorgesehen. Das Fest klingt ab 18 Uhr mit der Musik der DJs von ASL-Showtechnik im Festzelt aus.