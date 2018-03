Ohne Hase kein Ostern: Für Kinder gehört die Suche nach Leckereien zum Fest dazu. (Patrick Pleul, dpa)

Bereits in den frühen Morgenstunden singen die Vögel ihre Frühlingslieder und die Natur befreit sich aus dem Winterschlaf.

Beim gemeinsamen Oster-Brunch haben Familien oder Freundeskreise reichlich Zeit füreinander. (CMA (frei))

Ostern geht vermutlich auf das jüdische Passahfest und schließlich die Auferstehung Jesu zurück. Am Karfreitag wurde der Sohn Gottes gekreuzigt, am Ostersonntag ist er auferstanden und am Ostermontag hat er sich seinen Jüngern gezeigt.

Vor der Christianisierung Europas wurde in unseren Breiten ebenfalls ein Frühlingsfest gefeiert, das der germanischen Göttin der Fruchtbarkeit, des Frühlings und der Morgenröte gewidmet war: Ostara, die das Land nach dem Winter wieder erwachen ließ.

Heute hat Ostern besonders für Kinder eine große Bedeutung. Schließlich versteckt der Osterhase für sie zahlreiche Leckereien unter Büschen und Sträuchern. Von bemalten Eiern über Schokohäschen bis hin zu kleinen Spielzeugen ist alles dabei, was das Kinderherz begehrt.

Doch auch den meisten Erwachsenen sind die Feiertage willkommen. Schließlich finden sie nun endlich die ersehnte Zeit für Familie oder Freunde. Zu hoffen bleibt natürlich, dass das Wetter an Ostern mitspielt. Denn dann ist die Anzahl an möglichen Aktivitäten beinahe unendlich. Besonders Radtouren oder Spaziergänge erfreuen sich im Frühjahr großer Beliebtheit. Die Temperaturen sind meist gemäßigt, sodass körperliche Anstrengung nicht auf den Kreislauf schlägt sondern im Gegenteil sogar anregt und belebt. Mit einem schönen Ausflug an der frischen Luft lassen sich die angesammelte Dunkelheit des Winters und verstaubte Gedanken leicht vertreiben.

Die Bewegung an der frischen Luft erzeugt massenweise Glückshormone und bringt noch einen weiteren positiven Nebeneffekt mit sich: Die Pfunde, die vielleicht noch aus der Weihnachtszeit stammen, purzeln fast von allein. Somit kann das Osterfest auch ein guter Auftakt für ein insgesamt sportlich, gesundes Jahr werden.

Entlang der Hamme und der Wümme befinden sich zahlreiche leicht zu bewältigende Strecken, die von Bänken für eine kleine Pause, möglicherweise mit Picknick, gesäumt sind.

Auch an Sehenswürdigkeiten mangelt es nicht. Kunst findet sich vorwiegend in und rund um Worpswede, wobei auch die anderen Gemeinden, Städte und Ortschaften über interessante Ausflugsziele wie den Lilienhof in Lilienthal oder die Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck verfügen.

Wohin es am Ostersonnabend beziehungsweise Ostersonntag geht, dürfte klar sein: Vielerorts bringen Osterfeuer die Menschen aus der Region zusammen. Während Sonnabend der Haupttag der Feuer ist, zünden manche Gruppen ihren Haufen aus Baum- und Strauchschnitt erst am Sonntag an. Der Brauch des Osterfeuers geht weit in die Geschichte zurück und verdeutlicht den Sieg der Sonne über den langen dunklen Winter. Die Asche wurde später über die Felder verstreut, um sie fruchtbar zu machen.

Während die Erwachsenen sich mit einem leckeren Getränk am Feuer wärmen, sind kleine Feuerstellen für die Kinder der Höhepunkt des Abends. Dort können sie zum Beispiel Würstchen oder Stockbrot brutzeln oder unter Aufsicht ihrer Eltern mit Stöcken in der Glut spielen. Hier ist natürlich ganz besondere Vorsicht geboten, damit es nicht zu Verbrennungen kommt.

Darüber hinaus darf an Ostern leckeres Essen nicht fehlen. Viele Restaurants in der Region haben Gerichte und Menüs für das Fest vorbereitet. Besonders beliebt ist der Osterbrunch, bei dem sich Familien und Freundeskreise treffen, miteinander klönen und gemeinsam schmausen. Nicht zu vergessen sind die Oster-Buffets, auf denen Lammbraten, Frisch und viele andere schmackhafte Gerichte warten. Die Osterfeiertage sind bestens geeignet, um es sich rundum gut gehen zu lassen.