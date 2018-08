Bei Fragen rund um das umfangreiche Sportsortiment steht Frank Bolfraß beratend zur Seite. Sehr gefragt sind derzeit Tennisschläger in Tarnoptik. (Klaus Göckeritz)

Nun zieht er eine erfreuliche Zwischenbilanz. „Es läuft bestens“, sagt der Inhaber des Wilson-Pro-Shop-Frank-B. und freut sich über einen großen Kundenstamm.

In seinem Geschäft hält Bolfraß zahlreiche Artikel von Wilson vor, eine Marke, die in der Tennisszene einen ausgezeichneten Ruf besitzt. „Wilson ist mit seinen Artikeln Weltmarktführer und auch in Deutschland die Nummer eins“, erläutert der Geschäftsinhaber. Ob Schläger, Bekleidung, Bälle, Taschen, Schuhe, Zubehör oder sogar eine Ausrüstung für komplette Teams – „ich führe als sogenannter 360-Grad-Händler das gesamte Sortiment“.

Zum Service in dem Fachgeschäft in der Falkenberger Landstraße gehört auch eine Bespannungsmaschine. (Klaus Göckeritz)

Dabei profitiert Bolfraß von seiner großen Erfahrung und vielen Kontakten seines bisherigen Werdegangs. In seiner aktiven Zeit war Bolfraß selbst ein erfolgreicher Tennissportler. Später wechselte er in den Trainerbereich und war unter anderem als Bezirkstrainer tätig.

Dann entschloss er sich zum nächsten Schritt und handelte mit Tennisbedarf. Vor gut einem Jahr eröffnete der 51-Jährige schließlich sein Geschäft in der Falkenberger Landstraße. Im Einzelhandelalltag kommen ihm neben seinem profunden Detailwissen über den Sport die vielen Kontakte aus seiner aktiven Spielzeit sowie seiner Trainertätigkeit zugute. „Ich kenne rund 99 Prozent meiner Kundschaft persönlich“, sagt der Falkenberger Wilson-Händler über sein dichtes Netzwerk.

Das komplette Wilson-Sortiment und damit eine große Auswahl hält der Geschäftsinhaber vor. (Klaus Göckeritz)

Individuelle Beratung

Von seiner Erfahrung profitieren in erster Linie die Kunden. „Insbesondere bei der Bespannung gibt es viele Möglichkeiten, die auf den jeweiligen Spielertyp individuell abgestimmt werden sollten.“ Bei der richtigen Entscheidung hilft oft ein Rat des Fachmanns.

In seinem Geschäft können Kunden und Interessierte auch einen besonderen Service nutzen. Wer bei seiner Kaufentscheidung noch unsicher ist, kann einen Schläger für eine oder zwei Wochen mitnehmen und in Ruhe im Spielbetrieb testen, erläutert der Ladeninhaber sein kostenfreies Angebot.

Sollten die Saiten eines Schlägers einmal reißen oder nach den individuellen Wünschen des Kunden angepasst und ausgetauscht werden, sorgt Bolfraß mit seiner Bespannungsmaschine für schnelle Abhilfe. 100 verschiedene Möglichkeiten stehen dann zur Auswahl. Apropos Schläger: Da hält der Fachhändler ein großes Sortiment vor – auch für Kinder. Zum Repertoire des Shops zählen zudem Spiel- und Sportgeräte in der derzeit gefragten Camo-Optik.

Prominente Auswahl

Bolfraß schätzt die Zusammenarbeit mit dem Hersteller Wilson. Dies gelte auch im Gegenzug. Sein Geschäft ist in das „Premium Partner Programm“ des Sportartikelherstellers aufgenommen worden. Diese Auswahl ist prominent, sagt Bolfraß. In Norddeutschland gehören jeweils nur ein Geschäft in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein diesem Zusammenschluss an.

Das Sportgeschäft in der Falkenberger Landstraße 18 ist montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Erreichbar ist Frank Bolfraß unter Telefon 04298 / 52 86 oder 0160 / 8 45 63 74 sowie per E-Mail an info@wilson-pro-shop-Frank-B.de. Im Herbst folgt die Internetseite mit der Adresse Wilson-pro-shop-frank-b.de . Bis dahin finden Interessierte Infos über die FacebookSeite des Sportgeschäfts.