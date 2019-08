Dank des Umbaus sind die Zuschauer beim Dschungelbuch mit Bär Balu, Findelkind Mogli und Panther Baghira (hinten) ganz nah am Geschehen. (Klaus Göckeritz)

Es entstanden ein neues Technikgebäude, ein behindertengerechter Sanitärtrakt und neue Bänke für die Zuschauer.

Am Sonnabend, 10. August, können sich die Besucher ein Bild des aufpolierten Freilichttheaters

machen – bei der Premiere des Dschungelbuchs, nach der berühmten und mit dem Literaturnobelpreis prämierten Geschichte von Rudyard Kipling und mit der

Musik von Markus Schirmer.

Mit der Premiere endet eine turbulente Zeit der Umgestaltung, sagen die Vereinsvorsitzende Ursula Hark-Sommer, Regisseurin Elke Ohlrogge und Projektleiter sowie Schauspieler Rolf Meyer. Noch im Frühjahr habe das Gelände einer Mondlandschaft geähnelt, in der an Theaterspielen nicht zu denken gewesen sei. Seitdem hat sich viel

getan. Firmen aus rund 15 verschiedenen Gewerken und unzählige Helfer der Freilichtbühne haben in mehr als 2000 Arbeitsstunden dafür gesorgt, dass der Umbau rechtzeitig fertig wird.

Die Modernisierung des Theaters war den Verantwortlichen zufolge ein großes Projekt, an dem der Freundeskreis der Bühne und Sponsoren beteiligt waren und in das Fördergelder der Europäischen Union aus dem Ziele-Programm in Höhe von 200 000 Euro geflossen sind. Rund 600 000 Euro hat die Runderneuerung insgesamt gekostet. „Es war aufwendig und von der Planung bis zur Realisierung sehr arbeitsintensiv. Aber es hat alles geklappt“, erläutert Meyer, der die Maßnahmen gemeinsam mit Niels Lefeld aus dem Technikteam der Freilichtbühne geleitet hat.

Bühnenchefin Ulla Hark-Sommer startet freudig in die Saison. (Klaus Göckeritz)

Auch bei der Finanzierung haben die Beteiligten an einem Strang

gezogen. So hat der Landkreis mit Zustimmung des Landes eine Bürgschaft übernommen, und damit einen Kredit bei der Volksbank

Osterholz Bremervörde sowie

der Kreissparkasse Rotenburg-

Osterholz ermöglicht. Ohne diese Kooperation hätten die Verantwortlichen den Umbau nicht bewerkstelligen können.

Nach einer längeren Planungs-, Genehmigungs- und Vergabe-

phase wurde es im vergangenen Herbst schließlich ernst. Die Zuschauerbänke wurden entfernt, die altgedienten Toilettenhäuser und das in die Jahre gekommene Technikgebäude abgerissen. Dann rückten die Firmen an und gestalteten die Anlage neu.

Projektleiter Rolf Meyer freut sich über das Ergebnis. (Klaus Göckeritz)

Die behindertengerechten Sanitärräume bieten den Zuschauern fortan mehr Komfort. Auch die Technik profitiert vom Umbau. Dem Team um Lefeld stehen zeitgemäße Arbeitsbedingungen in einem prägnanten Technikturm für Ton und Beleuchtung zur Verfügung. Das Publikum sitzt in der nun anlaufenden Spielzeit auf neuen Bänken, die einen besseren Blick ermöglichen. Der Graben wurde zudem zugeschüttet, sodass die Reihen näher an das Geschehen herangerückt sind. Dies bedeutet gleichzeitig einen intensiveren Kontakt zwischen den Zuschauern und den Schauspielern.

Respekt und Freundschaft

Das neue Sanitärgebäude ist behindertengerecht. (Klaus Göckeritz)

Die Veränderungen erleben die Gäste bei der Premiere des Stücks Das Dschungelbuch an diesem Sonnabend. Das spannende und

familienfreundliche Stück erzählt die Geschichte des Findelkinds Mogli, das nach einem Angriff auf sein Dorf unter Tieren im Dschungel aufwächst. „Es geht um Freundschaft, Respekt und am Ende auch ein wenig um Liebe“, sagt Regisseurin Ohlrogge. Die Premierenvorstellung des Dschungelbuchs beginnt um 16 Uhr, einen Tag später folgt um die gleiche Uhrzeit die nächste Aufführung. Die Saison endet mit der 16. Vorstellung am Sonnabend, 14. September.

Sören Knuppe (oben) und Lukas Meyer vom Technikteam. (Klaus Göckeritz)

Karten für die Vorstellung gibt es im Internet unter www.fblilienthal.de/

tickets. Eintrittskarten gibt es zudem im Vorverkauf im Borgfelder Kinderbuchladen, bei Buchstäblich und EM-Exklusiv/Post in Lilienthal, beim Bestellshop Naujoks in Grasberg und bei Michaelis Schuhe + Sport in Tarmstedt. Tickets

haben zudem die WÜMME-ZEITUNG, das OSTERHOLZER KREISBLATT und die Worpsweder Gäste-Info.