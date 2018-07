Bezirks- und Damenkönigin Marianne Zöllner feiert das Huxfelder Schützenfest. (Sabine von der Decken)

Daher steht das 142. Huxfelder Volks- und Schützenfest an diesem Wochenende im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft. Aus aktuellem Anlass passen die Schützen ihren traditionellen Zeitplan diesem Ereignis an – auch wenn die deutsche Mannschaft nicht mehr am Wettbewerb teilnimmt.

Da das Schützenfest in die Sommerferien fällt, wurde die Kindermajestät bereits ermittelt: Tabea Blome erlegte den Holzvogel und errang die Königswürde im letzten Jahr ihrer Kinderzugehörigkeit.

Koll SF Huxfeld (Sabine von der Decken)

Eigentlich hat das Schützenfest bereits mit dem Empfang der Damen- und Bezirksschützenkönigin Marianne Zöllner und des Schützenkönigs Ulrich Hartwig begonnen. Aufgrund der WM fand zudem das Gemeindekönigsschießen am Tag des Königsempfangs am vergangenen Sonntag statt. Hartwig begrüßte dazu eine große Runde, denn neben den eigenen Vereinsmitgliedern erschienen jeweils eine Abordnung aus Adolphsdorf und Wörpedorf.

Zum zehnten Mal baute Thomas Murken die Holzvögel auf, um sie zum Abschuss freizugegeben. In der Region sind die von Murken gestalteten Vögel aufgrund ihrer naturalistischen Darstellung eine Rarität.

Die Vorjahresmajestäten freuen sich auf das Huxfelder Schützenfest (v.l.): Kaiserin Karin Ahrens, Damenvizekönigin Karin Schuhmacher, Bezirks- und Damenkönigin Marianne Zöllner, Adjutantin Christa Lockan, das Königspaar Elisabeth und Ulrich Hartwig, Adjutant Herbert Lück, Vizekönig Joachim Schneider, Kreiskönigin Renate Lüers, Gemeindekönigin Inge Warnken und Gemeindekönig Axel Schloo. (Sabine von der Decken)

Darts ist beliebt

Der offizielle Startschuss des Schützenfestes aber fällt am heutigen Freitag, 13. Juli, um 14 Uhr mit dem Schießbetrieb und der Ermittlung der Jugendmajestät sowie dem Preis- und Vogelschießen. Zum vierten Mal richtet der Verein zudem die Huxfelder Dartmeisterschaft aus. Um 18 Uhr geht es los. „Als Trendsportart haben wir Darts mit ins Programm aufgenommen“, sagt Hartwig. Musik und kalte Getränke gibt es zum Abschluss ab

20 Uhr bei der Party im Biergarten.Die Fortsetzung des Preis- und Vogelschießens sowie die Ermittlung der Vizemajestäten beginnt am Sonnabend, 14. Juli, um 13 Uhr. Ab 16 Uhr lädt der Verein zum Public Viewing im Festzelt ein, in dem insgesamt 375 Plätze und eine große Leinwand zur Verfügung stehen.

Ihre Regentschaft endet: Ulrich Hartwig und Ehefrau Elisabeth. (Sabine von der Decken)

Ab 17.30 Uhr setzt sich die Dorfparade als weiterer Höhepunkt des Volksfests in der Schmalenbecker Straße in Bewegung. Der bereits bei der Parade mitfahrende DJ sorgt später im Zelt für Stimmung. Der Umzug soll spätestens bis 22 Uhr den Festplatz ansteuern, so Schießsportleiter Thomas Horstmann. Bei freiem Eintritt startet dort gegen

21 Uhr im Festzelt eine Disco.

Am Sonntag empfangen die Huxfelder die befreundeten Vereine aus Adolphsdorf, Arbergen, Borgfeld, Fischerhude, Heidberg-Falkenberg, Otterstedt, Quelkhorn, Worphausen, Wilstedt und Wörpedorf im Dorfgemeinschaftshaus in der Huxfelder Straße 46. Am Mittag, um 13.30 Uhr, setzt sich der Festumzug in Bewegung. Unter musikalischer Begleitung des Spielmannszugs der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf und des Spielmannszugs Lilienthal-Falkenberg wird um 14 Uhr die Kaffeetafel eröffnet.

Um 15 Uhr beginnt das Ringen um die Königswürde. In Anbetracht der WM wird die Proklamation der neuen Majestäten vorgezogen und findet schon um 16 Uhr statt. Den krönenden Abschluss des Festwochenendes bildet die Übertragung des Finalspiels.

Schwere Königskette

Bei den Ausmärschen hat es der Schützenkönig nicht leicht: Die Hauptkette wiegt etwa sechs Kilogramm. Damit wird sich Hartwig während des Festumzugs aber nicht belasten. Dann trägt er die Ausgehkette, denn die wiegt nur etwa eineinhalb Kilogramm. Jedes Jahr hängen die Majestäten neue Münzen an die aus dem Jahr 1950 stammende Hauptkette. Man versuche, möglichst seltene Münzen zu finden, sagt Pressewartin Jessica

Isbarn. So hat Hartwig eine Münze von 1911 als Erbstück mit seinem Namen gravieren und einfassen lassen. Die Huxfelder Königskette ist aktuell eine Mischung aus alten 5-D-Mark-Münzen, Werder-Fan-Münzen und ausländischen Währungen.