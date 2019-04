Inspirationen und Arbeitsmaterial für die anstehende Gartensaison finden Gäste am Sonntag im Raiffeisenmarkt der Raisa eG (Foto links). Wer seinen Kleiderschrank frühlingsfit machen möchte, sollte Kleidung Fahjen einen Besuch abstatten. Dort stellt Mitarbeiterin Katje Habelmann die neuen Kollektionen vor. (Raisa eG)

Dort laden fünf Firmen die Kunden sowie Gäste von 13 bis 18 Uhr gemeinsam zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Es sind: Schuhe+Sport Michaelis, Land- & Gartentechnik Grabau, Kleidung Fahjen, Otten Schuh sowie der Raiffeisenmarkt Raisa. Spannend wird es beim Endspurt der bereits laufenden Glücksdosen- Aktion. In den beteiligten Geschäften erhält man derzeit ab einem Einkaufswert von 20 Euro eine dieser Glücksdosen. Sie werden am Sonntag geöffnet und dabei für reichlich Überraschungen und Freude sorgen. Nur so viel verraten die Organisatoren: Es gibt keine Nieten, nur Gewinne.

Das Team von Schuhe + Sport Michaelis in der Bahnhofstraße 14 ist bestens auf zahlreiche Gäste vorbereitet: Bei dem vielfältigen Angebot des Fachgeschäfts finden sich Schuhe für die gesamte Familie, ist Tanja Michaelis-Evers überzeugt. Ob funktionell oder eher modisch – für jeden Charakter und Anlass sei etwas dabei. Reizvoll sind der Geschäftsfrau zufolge die Sneakers von Skechers und die neue Sportkollektion von York. „Rot, Gelb, Blau oder Weiß? Bei uns finden die Kunden verschiedene Farben mit leichten Sohlen bis zu Plateau, in Lack oder Velours, ganz schlicht oder mit Glitzer“, erläutert Michaelis-Evers das Sortiment.

Von Hochdruckreiniger über Rasenmäher bis zu Pflegeprodukten: Bei Land- & Gartentechnik Grabau ist am Sonntag einiges los. (Grabau)

Außerdem gibt es leckeres Popcorn und Carina Stelljes präsentiert die neue Schmuckkollektion des österreichischen Labels Luna. Des Weiteren lässt sich Andrea von Haacke aus Bremen von Tischlein deck dich in dem Schuhgeschäft beim Nähen von Decken, Läufern, Kissen und mehr über die Schulter schauen.

Für alle Generationen

Bei Otten Schuh gibt es aktuelle Schuhtrends und eine kompetente Beratung. (Otten Schuh)

Passend zum Frühjahrsputz heißt es bei den Experten von Land- & Gartentechnik Grabau in der Bahnhofstraße 38 „schluss mit Schmutzig“. Unter diesem Motto werden die Hochdruckreiniger der Marke Kränzle, die speziell für den privaten Endverbraucher entwickelt wurden, demonstriert. „Der Pumpenkopf ist aus geschmiedetem Sondermessing und sorgt so für eine lange Lebensdauer des Geräts“, erläutert Juniorchefin Anne Grabau. Als Frühjahrsangebot hat das Team ein Aktionsset zusammengestellt, zu dem ein Schauminjektor und das passende Reinigungsmittel für zusammen 50 Euro (statt 75,90 Euro) gehören.

Margret Grabau zeigt umwelt- und hautfreundliche Reinigungs- und Pflegeprodukte aus dem Hause Hakawerk. Zudem werden Rasenmäher und Gartengeräte mit Benzin- oder Akkumotoren vorgestellt. „Die Akkutechnik setzt sich im Garten immer mehr durch“, erläutert die Juniorchefin.

Koll VOS Tarmstedt (Johann Schriefer)

Kinder finden in ihrem Geschäft zudem eine große Auswahl an Spielwaren der Marken Bruder, Siku und Kids Globe.

Zu Gast ist ferner die Tischlerei Wolff aus Heeslingen mit dem Bettsystem Relax 2000, das individuell auf den Körper und die Wirbelsäule einstellbar ist und somit einen gesunden Schlaf fördert. Anhand eines strahlungsfreien Wirbelsäulenscanners ermittelt Thorgeir Wolff, wie das Bettensystem an die Anatomie des Schläfers angepasst werden muss. Die Messung ist kostenfrei, bedarf aber eines Termins unter Telefon 04281 / 95 74 74.

Funktionell, schick und sportlich: Das Team von Schuhe + Sport Michaelis hat für jeden Wunsch den passenden Schuh. (Michaelis)

Nach dem Motto „Tarmstedt blüht auf“ begrüßt das Team von Kleidung Fahjen, Bahnhofstraße 1, den Modefrühling. Das Haus für Mode hält jede Menge Angebote für Damen und Herren bereit. Auf sie warten bunte Shirts und Blusen, dazu die passenden Hosen. „Für Damen sind bereits die neuen Frühjahrsjacken namhafter Hersteller und für Herren unter anderem neue T-Shirts und Jeans der Marke Pioneer eingetroffen“, sagt Mitarbeiterin Katja Habelmann. In gemütlicher Atmosphäre können die Gäste bei Fahjen shoppen. Am morgigen Sonnabend am Sonntag gewährt das Team von Fahjen 20 Prozent Rabatt auf den Einkauf. Im Anschluss lockt eine Stärkung am Foodtruck der Bratwurstbiene.

Ebenfalls öffnet Otten Schuh, Wilstedter Straße 1, seine Türen für Sonntagsausflügler. Dort stehen die neuen Schuhkollektionen in einer Vielfalt von Farben in den Regalen. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder werden in dem Fachgeschäft fündig. Bei den Sneakers steht Weiß im Vordergrund und wird mit Rot, Pink und Blau ergänzt, wissen die Expertinnen. Gabriele Reich und Christiane Allermann bescheinigen dem Schuhhersteller Legero einen hohen Tragekomfort. Bis Sonntag geben sie auf das komplette Sortiment einen Preisnachlass von zehn Euro ab einem Einkauf von 50 Euro. Dies gilt nicht für reduzierte Ware.

Wer sich auf das Frühjahr einstimmen möchte, ist im Raiffeisenmarkt der Raisa eG in der Hauptstraße 23 richtig aufgehoben, sagt Marktleiter Michael Brandt. Der Landwirtschaftshandel gewährt seinen Kunden am Aktionstag 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. „Ein Besuch ist die perfekte Gelegenheit, um sich für die Gartensaison einzudecken“, sagt Brandt. Passend dafür gibt es den 20 Kilo Sack Cuxin Rasendünger Spezial für nur 36,99 Euro und eine Packung Reparatursaat gratis. Für Abende im Freien ist mit dem Sonderangebot der Feuerschale Rusty für nur 15 Euro gesorgt.