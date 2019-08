Bei den Lilienthaler Volksbank Open bekommen die Besucher nicht nur

attraktiven und hochklassigen Sport geboten. Der Tennis Club Lilienthal (TCL), der Hauptsponsor Volksbank Osterholz-Bremervörde und weitere Unterstützer kümmern sich an den drei Veranstaltungstagen auch um das Wohl sowie Vergnügen der zahlreichen Besucher. Zum Angebot auf dem Gelände des Sportparks gehören Gourmetzelte und ein attraktives Rahmenprogramm.

Hamburger der Spitzenklasse mit Pommes, Kartoffelecken und Salaten sind das Markenzeichen von Susi's Diner Sportsbar. Grillwurst gibt es auf der Sonnenterrasse. Die Bäckerei Barnstorff hält in ihrem Pagodenzelt eine Auswahl an Kaffee, Kuchen, Torten sowie verschiedene Sorten an Eis bereit. Angeboten wird dort auch das beliebte „Markenzeichen“ des Turniers: Blaubeeren mit Sahne und einem Glas Prosecco. Ein in der Region bekannter Name und Anlaufpunkt ist das Culinari, das für die Besucher neben Weinen auch Aperol Spritz, Hugo und Sekt anbietet.

Für Nudelgerichte und Flammkuchen ist Ribana Colar, Leiterin von Rico-Events, zuständig. Freuen dürfen sich die Besucher auf den sogenannten Sundowner am Sonnabend. Direkt nach Spielende klingt der Turniertag unter diesem Motto überdacht von einem überdimensionalen Sonnensegel bei gedämpfter Musik und erfrischenden Getränken aus.

Neue Bespannung

Ferner ist der Titelsponsor mit einem Infozelt vor Ort. Der Tennisausrüster Wilson präsentiert einen Auszug

seines Sortiments mit Schlägern, Schuhen und weiterer Ausrüstung. Dazu gehört auch eine Bespannungsmaschine.

Gaby Kunze von Akora – Reisen und Lebensstil aus Lilienthal stellt Mode, Schmuck und interessante Urlaubsziele vor.