Ines Frerichs (links) übernimmt von Jasmin Meinks das Glücksmoment. (Ellen Stüdgens)

Einen kleinen Glücksmoment im Alltag schaffen - dieser Wunsch hat Inhaberin Jasmin Meinks bei der Namensgebung für ihren kleinen und geschmackvoll eingerichteten Laden in Borgfeld begleitet. „Der Glücksmoment soll ein Ort sein, an dem sich Besucher direkt beim Betreten wohlfühlen und der Genießer durch eine Vielfalt an dekorativen und schmackhaften Dingen auf eine Entdeckungsreise für alle Sinne eingeladen wird“, lautet die Unternehmensphilosophie der

Geschäftsfrau. Seit März 2019 bietet Meinks ein stimmiges Geschäftskonzept aus Tee, Feinkost, Wohnaccessoires, Geschenkideen und Spirituosen, an. Ein besonderer Service ist das liebevolle Verpacken.

„Wir bieten neben dem vielfältigen Teesortiment mit rund 60 verschiedenen Sorten, darunter trendige Cold Brew Tees, schmackhafte Feinkostartikel sowie ausgewählte Spirituosen an“, sagt die Inhaberin. Die Besucher finden vor Ort zudem geschmackvolle Wohnaccessoires wie Vasen, Porzellanartikel oder Holztabletts und individuelle Geschenkideen für jeden Anlass. Aktuell liegen Naturtöne in Kombination mit Weiß im Trend. „Wir führen unter anderem Porzellan von Räder Design. Die Kreationen überzeugen mit einem spannenden Materialmix aus weißem Porzellan und dekorativen Holzelementen. Damit schaffen die Stücke zum Beispiel als Tischdeko eine behagliche stimmungsvolle Atmosphäre. Bei den Farben sind aktuell Kombinationen aus Beige und Gold besonders angesagt“, sagt Meinks.

RD068 - Wir sind Borgfeld - MINWUM - 24.09.20 -Bild 2 .JPG (Ellen Stüdgens)

Regelmäßig stehen im Glücksmoment verschiedene Events auf dem Programm. Diese finden in überschaubarer Runde statt, wie das heutige Chrismas Shopping. Die angemeldeten Teilnehmer können sich während der anderthalbstündigen Veranstaltung mit dekorativen Weihnachtsaccessoires auf das Fest einstimmen. Außerdem werden mehrmals jährlich Gin-Tastings mit dem Gin- Liebhaber Philipp Kittler durchgeführt. Die Gäste kosten drei Variationen und erfahren mehr über die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten sowie Geschmacksprofile. Aktuelle Termine für die Events finden sich auf den Facebook-

und Instagram-Auftritten des Geschäfts.

Für Jasmin Meinks heißt es Ende September jedoch Abschied nehmen. Für die Inhaberin beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Sie wird Mutter. Die Geschäftsfrau möchte zunächst ausschließlich für ihren Nachwuchs da sein. Ihr Geschäft übergibt sie daher zum 1. Oktober mit einem lachenden und einem weinenden Auge an Ines Frerichs.

„Ich wurde in Borgfeld mit dem Geschäftsmodell von Anfang an sehr gut aufgenommen. Es war eine intensive und schöne Zeit mit vielen netten Kontakten. Jetzt ist aber leider der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Aber nicht ohne mich bei meinen treuen Kunden, meinem Mann, der mich bei der Geschäftsidee immer tatkräftig unterstützt hat, und den Mitarbeiterinnen Anne Georg und Emilia Peters für die vielen persönlichen Glücksmomente zu bedanken.“ Ihrer Nachfolgerin wünscht sie viel Erfolg.

Die zukünftige Inhaberin lebt seit zwölf Jahren in Borgfeld und kennt den Laden bereits von ihren Besuchen als Kundin. Irgendwann kamen die Frauen ins Gespräch und auf das Thema Nachfolgersuche. Nachdem der Familienrat bei Ines Frerichs getagt und das Vorhaben abgesegnet hatte, wurde es konkret. „Mit der Übernahme erfülle ich mir einen lang gehegten Lebenstraum. Schon immer wollte ich einen kleinen Laden mit schönen Dingen führen“, sagt die Mutter einer achtjährigen Tochter. Die zukünftige Besitzerin hat bereits Pläne für die Zukunft. Neben Bewährtem plant sie das Sortiment auszubauen. „Ich möchte noch mehr Artikel im skandinavischen Design anbieten.“ Als Skandinavien-Fan sind ihr die Produkte mit den klaren Formen aufgrund der perfekten Verbindung von Funktionalität, Schlichtheit und Schönheit ans Herz gewachsen.

Anregungen über neue Trends aus dem Bereich Wohnen hat sich Frerichs unter anderem bei der Fachmesse Nordstil geholt. „Ich möchte zukünftig auch mehr Schmuck anbieten und Designklassiker wie den Kerzenhalter

Lidator von Storefactory ins Sortiment aufnehmen.“ Das gleiche gelte für die, in einer der letzten Strickfabriken Hollands gestrickten Schals des Labels Knit Factory.

Weitere Informationen zu dem Geschäft gibt es unter www.gluecksmoment-

bremen.de.