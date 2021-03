In der Spritzbox wird der neue Lack millimeterdünn aufgetragen, um dann zu trocknen und auszuhärten. (Andreas Schack)

Doch nicht nur motorisierte Untersätze werden in der Lackierwerkstatt schick gemacht. Die Profis widmen sich auch dem Äußeren von Kühlschränken, Lampen, Schranktüren und vielen weiteren Gegenständen. Doch beim Großteil der Aufträge geht es um Fahrzeuge. Das Spektrum der Korrekturen und Verschönerungen reicht von der Reparatur kleinerer Schäden an der Karosserie bis hin zu größeren Maßnahmen, zum Beispiel nach Unfällen. Die Experten beginnen damit, die zu lackierenden Teile zu säubern; anschließend wird geschliffen und gespachtelt. Den neuen Lack bringen sie in der Spritzbox auf. Die homogene, millimeterdünne Schicht muss anschließend austrocknen und aushärten. Im Finishraum legen die Experten letzte Hand an.

Das Team verwendet ausschließlich lösungsmittelfreie Lacke namhafter Hersteller. Beim Mischen der Farbe werden die Fachleute von einer Maschine unterstützt, die jeden erdenklichen Ton herstellen kann. Sonderlackierungen, die auf die Wirkung von Mineralien setzen, stehen aktuell bei den Kunden hoch im Kurs.

Neben der hohen Qualität der Arbeiten und der Zuverlässigkeit des Teams schätzen die Kunden den Service. So können die Kunden auf Wunsch den Hol- und Bringdienst in Anspruch nehmen. Auch legen die Mitarbeiter selbstverständlich großen Wert darauf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Die Lackierwerkstatt Höhnel, Falkenberger Landstraße 87 b, ist unter der Telefonnummer 0 42 98 / 46 72 00 oder per E-Mail unter tug.hoehnel@ewetel.net erreichbar.