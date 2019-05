Siemen Apel und sein Team vom Raiffeisenmarkt in Tarmstedt sprechen mit ihrem vielfältigen Pflanzenangebot unter anderem Gartenbesitzer an. (Klaus Göckeritz)

Richtig Geld sparen kann man am Tarmstag zum Beispiel im Raiffeisenmarkt. Neben ausgewählten Artikeln gibt es dort einen Nachlass von 15 Prozent auf einen Großteil des Sortiments. Dazu informiert eine Mitarbeiterin über das umfangreiche Energieangebot der Raisa AG, das für Heim und Hof geeignet ist. Das Team von Hör-

geräte- Akustik Schumacher präsentiert am Aktionstag ein Hörgerät der neuesten Generation. „Wir haben mit dem Signia Styletto Connect ein ultradünnes Designhörgerät auf Lager. Es verbindet modernen Style, fortschrittlichste Ladetechnik und die besten audiologischen Leistungen“, erläutert Hörakustikmeisterin Christine Schumacher. Die Expertin rät, gleich am Sonntag einen unverbindlichen Termin mit den Fachleuten zu vereinbaren.

Lara Schnelle präsentiert ein ultramodernes Hörgeräte, das es bei Hörgeräte-Akustik Schumacher gibt. (Klaus Göckeritz)

Bei Otten Schuh steht indes der Sommer vor der Tür und damit die neuen Schuhe im Regal. „Die neue Kollektion besteht aus einer großen Farbpalette und passt zu jedem Outfit“, sagt Christiane Allermann. Sneaker, Sandaletten oder Zehenstegpantoletten der Marke Birkenstock sind ihr zufolge Dauerbrenner. Das Schuhhaus gewährt noch bis Sonntag einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf alle nicht reduzierten Schuhe.

Schuhe für die ganze Familie sind bei Schuhe + Sport Michaelis in der Bahnhofstraße gefragt. „Ob zum Sport, Wandern oder für die Freizeit – bei uns bleiben keine Wünsche offen“, sagt Tanja Michaelis- Evers und weist auf eine Rabattaktion hin: 20 Prozent gibt es am Tarmstag. Zudem präsentiert

Carina Stelljes die Luna-Schmuck- Kollektion im Schuhladen. Bei dieser Gelegenheit lässt sich sicherlich auch ein Termin für eine Schmuckparty absprechen.

Sarah Flathmann lädt zu einem Besuch bei Schuhe + Sport Michaelis ein. Dort gibt es neue Kollektionen. (Schuhe+Sport Michaelis)

Mit Auto oder dem Bus

Geld sparen die Kunden des Geschäfts Textil Wisbar. Das Fachgeschäft schließt zum Juni seine Textil- und die Gardinenabteilung. Aus diesem Grund laden die Akteure nun zum Räumungsverkauf ein. Ab sofort gibt es 30 Prozent Nachlass auf alles, ab dem 27. Mai sind es 40 Prozent und ab dem

3. Juni schließlich 50 Prozent.

Bei Otten Schuh sind derzeit offene Schuhe für den Sommer gefragt. (Otten Schuh)

Das Modehaus Fahjen beteiligt sich ebenfalls wieder am verkaufsoffenen Sonntag in Tarmstedt. Die Modeexperten kündigen tolle Angebote in allen Abteilungen an. Dazu gibt es in dem Laden eine Tasse Kaffee. Außerdem wartet auf die Besucher des Tarmstags in dem

Geschäft in der Bahnhofstraße eine Präsentation von Energetik- Schmuck.

Der Tarmstag am Sonntag, 19. Mai, findet von 13 bis 18 Uhr statt. Parkplätze sind ausreichend in der Nähe vorhanden. Wer öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt, nutzt die Buslinie 630.