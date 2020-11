Heinrich Grabau und das Team von Landtechnik Grabau freuen sich am Sonnabend auf die Besucher. (Grabau Landtechnik)

November, eine verlängerte Öffnungszeit sowie Sonderpreise in insgesamt drei Fachgeschäften. Bei Michaelis Schuhe + Sport, Landtechnik Grabau und Bekleidung Fahjen kann bis 18 Uhr nach Herzenslust gestöbert und gekauft werden.

Tanja Michaelis-Evers stellt die aktuelle Mode vor. Accessoires wie Handtaschen und Schals ergänzen das Schuhwerk. (Michaelis)

Zwar ist das Leben in Tarmstedt in erster Linie von der landwirtschaftlichen Lage geprägt, auf Einkaufs- und Versorgungsangebote aller Art muss man in der Samtgemeinde aber dennoch nicht verzichten. Als Grundzentrum ist das Dorf Tarmstedt bestrebt, für die Dinge des täglichen Lebens und die Grundbedürfnisse seiner Einwohner zu sorgen. Fachgeschäfte, Supermärkte, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Ärzte und Banken versorgen Dorf und Umland. Dabei locken besondere Angebote und Aktionen immer wieder Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung an.

Kuschelig und schick

Bei Kleidung Fahjen gibt es neben moderner Mode auch Dekoartikel, die das Eigenheim gemütlicher machen. (Fahjen)

Moderne, trendige und hochwertige Schuhmode in verschiedenen Formen und Größen für Kinder, Damen und Herren gibt es bei

Michaelis Schuhe + Sport in der Bahnhofstraße 14. „In unserem Geschäft haben große Markenauswahl, gute Preise und Fachbe­ratung eine lange Tradition“, sagt Tanja Michaelis-Evers. Ergänzt wird das Sortiment durch Lederhandtaschen und Bodybags in verschiedenen Ausführungen. Kuschelige Jacken, Schals und Mützen machen ebenfalls Vorfreude auf Herbst und Winter.

Für noch mehr Abwechslung sorgt Monika Richter mit der Schmuck Kollektion von Dekoster. Ina Klindworth präsentiert zudem bestickte Handtücher und mehr. Geschenkideen oder Kerzen für gemütliche Stunden zeigt das Teelicht aus Fischerhude. Gebäck und süße Pralinen zum Verschenken oder Genießen können die Kunden noch bis Weihnachten in dem Schuhgeschäft erwerben. „Alles unter Einhaltung der AHA-Regeln“, sagt Michaelis-Evers mit Blick auf den Schutz von Mitarbeitern und Kunden.

Moderne Geräte

Die Mitarbeiter von Grabau Landtechnik hoffen, dass das Wetter am langen Sonnabend mitspielt, denn dann können verschiedene Vorführungen unter freiem Himmel stattfinden. Zum Beispiel planen die Experten eine Probefahrt mit dem wendigen Snapper-ZERO- Turn-Mulch-Rasenmäher. Außerdem können sich Interessierte daran versuchen, buntes Laub mit der Kränzle Colly 800-Kehrmaschine aufzusammeln. Der Kränzle X A17 TST-Hochdruckreiniger, ideal für qualitätsbewusste Endverbraucher mit Profianspruch, steht ebenfalls bei Grabau auf der Angebotsliste. „Keiner stolpert mehr in der Garage über den Schlauch oder das Kabel, weil das Gerät platzsparend verstaut wird“, sagt Anne Grabau. Zu dem Hochdruckreiniger gibt es entweder einen praktischen Flächenreiniger oder einen Ein-Liter-Schauminjektor.

In der Fundgrube des Fachgeschäfts in der Bahnhofstraße 38 warten ausgewählte Ausstellungsstücke auf einen neuen Besitzer. Darunter befinden sich etwa Laubbläser, Motorsensen und weitere Zwei-Takt-Geräte, aber auch andere Maschinen und Utensilien zur Hof- und Gartenpflege. Natürlich gelten auch bei Grabau die allgemeinen Sicherheits- und Hygieneregeln. Der Betrieb bittet die Besucher einen Mundschutz auf dem gesamten Gelände zu tragen.

Herbst ist Jackenzeit

Bei Kleidung Fahjen können die Kunden an diesem Sonnabend von 9 bis 18 Uhr ihr persönliches Schnäppchen machen. Bereits am morgigen Freitag und auch am

darauffolgenden Sonnabend,

14. November, gewährt das Team auf alle regulären Artikel einen

Rabatt von 20 Prozent. Bereits reduzierte Ware ist von diesem Angebot ausgeschlossen.

Die modebewussten Besucher haben also reichlich Gelegenheit sich in aller Ruhe die neuesten Pullover, Hosen und Jacken anzuschauen. Dazu gibt es passende Tücher und Handtaschen, um das neue Outfit für den Herbst zu vervollständigen.

Für Herren haben die Modeexperten just neue Hemden, Pullover, Westen und Jacken in die Regale einsortiert. Unterwäsche für Damen und Herren hat das Geschäft in der Bahnhofstraße 1 ebenfalls in großer Auswahl. Neuerdings wird das Sortiment durch ansprechende und stilvolle Dekorationsartikel ergänzt.