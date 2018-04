Automobilfreunde können am 21. und 22. April 2018 von jeweils 10 bis 18 Uhr rund um die Stadthalle glänzende Karossen und flotte Flitzer bestaunen. Die teilnehmenden Autohäuser und weitere Aussteller präsentieren ihre glänzenden Autos und die dazugehörigen Produkte auf über 9.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Die zahlreichen Besucher dürfen sich auf eine enorm große Auswahl an Automarken freuen. Innovative Produkte sorgen dafür, dass das Interesse am Auto ungebrochen groß ist. Fast alles, was der Markt zu bieten hat, wird auf dem Stadthallengelände präsentiert. Die Fachleute der Autohäuser stehen auf der Autobörse bereit, um über Trends und technische Standards aktuell zu informieren.

Individuelles Zubehör, innovatives Design und auch Energie sparende Neuheiten sollen nicht nur zum Kauf anreizen, sondern Entscheidungen bei der Neuanschaffung erleichtern. Neue Autos verbrauchen in der Regel weniger Kraftstoff und können auch mit alternativer Energie wie Gas-, Elektro- oder Hybridtechnik betrieben werden. Die Autofahrer achten aufgrund steigender Kraftstoffkosten immer mehr darauf, dass beim Neukauf auch Energie gespart wird. Das erfreut nicht nur die Umwelt, sondern auch den eigenen Geldbeutel. Als ökologische und ökonomische Alternative stellt zum Beispiel der „Arbeitskreis CNG-Mobiliät“ zwei Fahrzeuge aus, die mit Erdgas betrieben werden.

Und wenn es eine Nummer größer sein soll, mit Sitzecke und Schlafgelegenheit, um darin individuell und unabhängig zu verreisen, dann lohnt es sich, den neuen Angebotsbereich mit Reisemobilen zu besichtigen. Das Soma Caravaning Center aus Bremen stellt fünf Modelle aus, mit denen man am liebsten gleich in den Urlaub fahren möchte.