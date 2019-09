Maike Sylvester und Michael Breden freuen sich über den Umzug in die neue Betriebsstätte in der Rautendorfer Landstraße 31 in Grasberg – und auf viele Besucher beim Tag der offenen Tür. (Kim Wengoborski)

Den Besuchern wird nicht nur die Möglichkeit geboten, sich auf der neuen Anlage und in den Räumen umzusehen, sondern sie erwartet auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Die Gäste können sich auf vielfältige Einblicke in den Bereich der Grünpflege und auf eine individuelle Beratung freuen. Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche Unternehmen der Region an dem Aktionstag.

Beim Tag der offenen Tür zeigt das Unternehmen Gestaltungsmöglichkeiten. (Thomas Barth und GrünWert Bremen GmbH, GrünWert Bremen GmbH)

Auf einer eigenes für diese Zwecke angelegten hügeligen Fläche stehen die Geländewagen BMW X1, X2, X3 und X5 für eine Probefahrt bereit. Die Mitarbeiter des Autohauses E. Brinkmann stehen für Auskünfte zur Verfügung.

Referate und Aktionen

Auf Harmonie zwischen Pferd und Reiter setzt der Hof Tietjen, der an diesem Tag mit Ponys vertreten ist. Kleine Gäste sind willkommen, sich auf dem Pferderücken niederzulassen und ein paar Runden zu drehen. Viel Spaß beim Tanzen wünscht die Tanzschule Voß von Rainer Voß. Der Tanzlehrer lädt zu kleinen Schnuppertänzen und Unterhaltung ein.

Das Thema Gesundheit steht um 11.30 Uhr im Mittelpunkt, wenn

Dr. med. Franz Sperlich von der Gesundheitsvilla Lilienthal über „Den Wert gesunden Wachstums“ referiert. Der Allgemeinmediziner hat ein Buch geschrieben, das seine Leser dabei unterstützen soll, selbstbestimmt und bewusst ihren Lebensweg zu steuern. Der Malereibetrieb Kranke ist ebenfalls vor Ort und zeigt verschiedene Formen der Wandgestaltung. Wissenswertes über Schnittblumen erfahren Interessierte in einem Workshop. Um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr zeigt das Team des

Blumengeschäfts Zauber der Jahreszeiten, wie Blumen richtig angeschnitten und gepflegt werden. Anschließend gestalten die Teilnehmer ihr eigenes Arrangement.

Die Gebühr für den rund eineinhalbstündigen Workshop beträgt 34,50 Euro pro Person, die Blumen sind inklusive. Eine Anmeldung bei GrünWert oder in dem Blumengeschäft in Worpswede unter Telefon 04792/ 6 22, ist erforderlich.

Eine Bratwurstbude sorgt am Tag der offenen Tür für eine Stärkung. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Wer dort zuschlägt, tut sogar etwas Gutes: Der gesamte Erlös geht an die jungen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grasberg. „Die Feuerwehr ist für uns alle sehr wichtig“, betont Michael Breden. Der Nachwuchs liege ihm und seiner Frau Maike Sylvester besonders am Herzen.

Auch die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf sollen gespendet werden. Sie gehen an die Handballer der HSG LiGra.