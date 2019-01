Neben den Filialen in Worpswede und Gnarrenburg eröffnete die Bestattungshaus Franzke GmbH im Frühsommer eine weitere Filiale in Grasberg, in der Speckmannstraße 1, direkt am Grasberger Kreisel gelegen.

Frank Lemke und seinem Team ist es wichtig, den Menschen vor

Ort an allen drei Adressen eine Anlaufstelle zu bieten. „Wir

möchten, dass sich die Angehörigen verstanden und gut aufge-

hoben fühlen. Die individuellen Wünsche des Verstorbenen und

die Vorstellungen der Hinterbliebenen umzusetzen, ist uns dabei sehr wichtig“, sagt der Geschäftsführer. So bietet das Bestattungshaus Franzke sämtliche Bestattungsformen an. Dazu gehören

Erd- und Feuerbestattungen sowie die Möglichkeit einer Friedwald- oder Seebestattung. Auf Wunsch kommt ein Berater auch direkt nach Hause.

Unter der Telefonnummer 04792/1269 ist das Bestattungshaus Franzke 24 Stunden telefonisch erreichbar.