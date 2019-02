Februar, in den teilnehmenden Geschäften beim Einkauf an die Kunden verteilt. Auch Betriebe des Wirtschafts-Interessenrings (WIR) beteiligen sich. Neben Blumen eignen sich aber auch andere Geschenke, um Wertschätzung und Zuneigung für seine Mitmenschen auszudrücken. Der Lilienthaler Einzelhandel hält zum Tag der Liebe viele Angebote bereit.

„Wir haben nicht nur frische Schnittblumen, sondern auch Gestecke und Accessoires“, sagt Anja Behrens von Blumen Elsner in der Falkenberger Landstraße 72.

Nicole Stelljes vom Blumenhaus Meyer in der Falkenberger Landstraße 22 hat eine besondere Idee: Ihre eigens gestalteten Blumen-

torten seien dekorativ und ganz ohne Kalorien, erläutert die Expertin. Für Schönes mit verschiedenen Duftnoten steht die Parfümerie Hansmann im Ärztehaus in der Hauptstraße 72. Dort gibt es zum Valentinstag viele verlockende Angebote aus dem breit gefächerten Sortiment. Seine Zuneigung kann man auch in Form von modischen Akzenten ausdrücken. Solche halten das Modehaus Platzhirsch, Hauptstraße 68, sowie der Jeans- Laden von Brigitte Stelljes in der Hauptstraße 58 mit topaktuellen Sortimenten vor.

Spielzeug Haar sowie Tisch und Küche Haar in der Hauptstraße sind für all diejenigen die richtige Adresse, die Schönes und Praktisches für den Haushalt oder Spielwaren suchen. Haustierbesitzer werden beim Futterhaus in der Falkenberger Landstraße 89 fündig. „Es ist für jeden etwas dabei“, sagt Inhaberin Gunda Gefken.

Wie wäre es sonst mit einem Geschenk, das die Arbeit sicherer und bequemer macht? Berufsbekleidung Manke in der Trupermoorer Landstraße 7 hat etwas Passendes.

Warum wird der Valentinstag eigentlich gefeiert? Der Ursprung ist in mehreren Varianten überliefert, die sich nicht mehr prüfen lassen. Häufig wird er Valentin von Terni zugeschrieben. Der Bischof soll sich im alten Rom über das Verbot des Kaisers hinweggesetzt haben, dass Soldaten nicht heiraten dürfen. Der Überlieferung nach traute er sie und verschenkte Blumen – ein beliebter Brauch am Valentinstag. Der Valentinstag wurde erstmalig 1383 in Angelsachsen gefeiert. Auch in anderen Ländern ist er bekannt – in Lilienthal hat er einen festen Stellenwert.