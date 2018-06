Zum Borgfelder Sommer gehören auch Wasserspiele. Die Veranstalter haben sich ein buntes Rahmenprogramm ausgedacht, das für alle Generationen etwas bereit hält. (Klaus Göckeritz, Klaus Göckertz)

und 17. Juni, wird es auf der Hauptverkehrsader sowie in der Borgfelder Landstraße aber eher lebhaft statt ruhig zugehen. Grund dafür ist das Borgfelder Sommerfest, das wieder viele Tausend Besucher anziehen wird.

Der Bürgerverein als Ausrichter, ein mehrköpfiges Organisationsteam und die Geschäftsleute haben ein stattliches Programm zusammengestellt. Den Borgfelder Sommer wird Christian Weber, Präsident der Bremischen Bürgerschaft, am Sonnabend um 16.30 Uhr eröffnen. Zum Abschluss am Sonntag wird gemeinsam gefiebert: Ab 16.30 Uhr wird das Fußball-WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko übertragen. In der Halbzeit und zu jedem Tor der Nationalelf gibt es Überraschungen.

Am Sonntag lockt ein großer Flohmarkt mit mehr als 100 gut sortierten Ständen Schnäppchenjäger nach Borgfeld.

Musik, Tanz und Spaß

Zwischen diesen Events wartet ein stattlicher Mix aus Shoppen, Schlemmen und Unterhaltung auf die Besucher. So treten am Sonnabend ab 16 Uhr auf der vom

WESER-KURIER gesponserten Bühne Schulbands im Rahmen eines Schulrockfestivals an. Von der Gesamtschule Mitte ist beispielsweise die Band Shelter dabei, die sich gegen die Musiker von Patchnoise beweisen wollen. Der Radio-Bremen-Moderator Winfried Hammelmann liest am Sonnabend um 17 Uhr im Kinderbuchladen aus seinem Werk „Zeit für Wolke 7“. Die Borgfelder Interessengemeinschaft informiert über ihre Aktionen und bringt eine Hüpfburg für Kinder mit. Gegen 19.30 Uhr folgt eine Show der örtlichen Tanzschule Picasso. Party mit und Livemusik von der Band Sax & Friends gibt es zum Abschluss des ersten Tags um 20 Uhr.

Der Sommerfest-Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und der Liveband Blue Flames und Acoustic Pop mit dem Duo Hensen & Blanke. Auch der Nachmittag hat einiges zu bieten. Weiter wird die Bühnenshow des Friseursalons Querschnitt die Besucher in ihren Bann ziehen.

Startup-Markt

Der Borgfelder Sommer richtet sich wieder an die ganze Familie. Ein Besuch lohnt sich gleich mehrfach: Eine Runde mit dem Trike bringt nicht nur Spaß für Klein und Groß, sondern auch Geld in Form einer Spende für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke.

Ein Anziehungspunkt wird am Sonntag ein Familienflohmarkt mit mehr als 100 Ständen sein. Gespannt sein dürfen die Besucher auf einen Startup-Market: Hier präsentieren die Akteure biologisch-angebaute Gewürze und frischen Röstkaffee.

Für Kinder und Jugendliche gibt es ein eigenes Programm. Ein Schminkpavillon und Rasterzöpfe-Flechten gehören ebenso zum Angebot wie Ponyreiten, Riesenrutsche, Karussell und Entenangeln. Auf die Jugendlichen warten eine übernetzte Fußballfläche, Wasserräder und Bungee-Jumping. Außerdem spielt das Theater Interaktiwo einen Ausschnitt aus seinem Programm „Bremer Stadtmusikanten“ – am Sonnabend um 16 Uhr und am Sonntag um 15.45 Uhr.

Die Veranstalter haben zudem eine Tombola mit attraktiven Preisen vorbereitet. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel eine Planwagenfahrt und einen Ausflug mit dem Heißluftballon. Abgerundet wird das Fest mit einem üppigen Angebot an Essen und Trinken. Die kleinen und großen Besucher haben die Qual der Wahl: Auf der Karte stehen unter anderem Pizza und türkische Spezialitäten, Burger, Eierwaffeln, Bio-Eis, Nudelgerichte, Fischbrötchen, Bratwurst, Pommes sowie Säfte und Limo zur Erfrischung.

Der Borgfelder Sommer findet am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Juni, im Ortskern statt. Am Sonnabend beginnt das Programm um 16 Uhr, das Ende ist offen. Am Sonntag sind Besucher von 10 bis 19 Uhr eingeladen. Dann gibt es einen Flohmarkt und den verkaufsoffenen Sonntag von14 bis 18 Uhr.