Ohne Alleinstellungsmerkmal: Ob Berlin, Bremen, Osterholz-Scharmbeck oder Lilienthal – die optischen Eindrücke auf klassischen Friedhofsanlagen sind relativ ähnlich. (Willy Hafner München/BIV Steinmetze)

Die uneingeschränkte Akzeptanz des Friedhofs als ein von einer breiten

Bevölkerungsschicht akzeptierter Beisetzungs- und Trauerort ist nicht mehr selbstverständlich. Zahlreichen Menschen erscheinen sie zunehmend als sinnlos und überflüssig.

Etliche Friedhöfe haben sich in ihrem Äußeren seit Generationen kaum verändert. Gedanken über die Zukunft kommen erst an zweiter Stelle. Man redet lieber über die Vergangenheit. Der Friedhof ist unter Verdacht geraten, dem Diktat der ewig gleichen Formen zu unterliegen und zur Uniformität zu verkommen. Er versinkt in Eigenschaftslosigkeit. Verloren gegangen ist der Beisetzungsort als sinnvolle Stätte, an der die Menschen Individualität und Zugehörigkeit erfahren. Bei Bildern von zeitgenössischen Friedhöfen gelingt es Ortsfremden kaum, den Standort anhand markanter Merkmale zu bestimmen. Ganz gleich, ob Berlin, Bremen, Osterholz-Scharmbeck oder Lilienthal– die Eindrücke sind austauschbar. Nicht zuletzt sorgen anonyme Rasenflächen und sogenannte pflegeleichte Grabstellen für diese Monotonie.

Nach wie vor besteht der Wunsch nach individuell gestalteten Orten der Trauer. (Kerstin Boelsen)

Hinzu kommt, dass Menschen vermehrt auch in ihrer Trauer und ihrem Wunsch nach Erinnerung auf digitale Medien setzen. Sie nutzen zum Gedenken verstärkt Postings in der virtuellen Welt. Gerade hinsichtlich eines sinnvollen digitalen Nachlasses sowie der Frage nach realen und virtuellen Räumen, könnte jedoch der Friedhof mit seiner physischen Wirkung einen wichtigen Beitrag zur Trauerbewältigung leisten und analoge sowie digitale Angebote verbinden. QR-Codes auf Grabzeichen sind eine solche Möglichkeit. Damit lässt sich eine Kerze auf einem virtuellen Friedhof anzünden oder die Lebensgeschichte des Verstorbenen in Bildern und Videos nachvollziehen.

Alternative Beisetzungsformen wie die Seebestattung oder Friedwälder lassen den klassischen Friedhof heute oft überflüssig erscheinen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass bei der Vielfalt der modernen Beisetzungsmöglichkeiten sowie die daraus folgende Wahl des Bestattungsorts meist passiv vorausgesetzte oder aktiv formulierte Bedürfnisse der Verstorbenen in den Mittelpunkt treten. Friedhöfe erfüllen ihre gesellschaftlichen Aufgaben heute allerdings nur dann, wenn sie in ihrer Gestalt, ihrem Konzept und ihrer Funktion weit stärker als in der Vergangenheit die tatsächlichen Bedürfnisse der Angehörigen berücksichtigen und ihren immateriellen Nutzen, das heißt die wirkungsspezifische Funktion eines jeden Beisetzungsorts, in den Vordergrund stellen.

Friedhöfe brauchen am Ende diese neuen Ideen und die damit verbundenen Beisetzungsorte mit ihren Zeichen, wenn sie den Charme des vergangenen Jahrhunderts ablegen wollen. Dazu nötig sind Angebote, die stärker berücksichtigen, dass Menschen nur an jenen Orten des Gedenkens interessiert sind, die für sie einen erkennbaren Nutzen haben und die ihnen positive Assoziationen zu den Verstorbenen ermöglichen.

Geliebte Menschen auf eine Tafel aus Stein zu reduzieren, ohne ihr Leben zu kennen, macht für viele kaum Sinn. Angehörige suchen auf dem Friedhof keine Produkte, sondern Gefühle. Nur so kann der öffentlich zugängliche Friedhof in Zukunft für eine pluralistische und multikulturelle Gesellschaft mit sich stetig wandelnden Normen und Werten als Ort der Beisetzung für Tote nützlich und für die Trauer der Hinterbliebenen attraktiv und hilfreich bleiben.