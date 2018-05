Koll Falkenberg ET: 01.06.18 (Göckeritz)

Noch dauert es ein wenig, doch der Schulanfang kommt schneller als man denkt. Hilfestellung für Schüler und Eltern gibt

Hergen Bürger, Inhaber des Papiershops in der Falkenberger Landstraße 42. „Damit der Schulbeginn am 9. August für alle unkompliziert und stressfrei abläuft, bieten wir wieder unsere Schulstartaktion an“, sagt Bürger.

Der Papiershop hält ein umfangreiches Sortiment an Materialien vor, beschafft alle nötigen Bücher auf Bestellung und stellt sie rechtzeitig zur Verfügung. Der Service bezieht sich auf alle Schultypen und beinhaltet Lektüren für die Grund-, die Gesamt- sowie die Ganztagsschule und für das Gymnasium.

Hergen Bürger bietet in seinem Papiershop nicht nur Utensilien für den Schulbedarf an, sondern hält auch Schultüten für die ABC-Schützen vor. (Göckeritz)

Das Prozedere ist einfach und hat sich bewährt – Eltern geben im Papiershop eine Liste mit den benötigten Lehrmaterialien ab und können ihre Bestellung bereits nach kurzer Zeit abholen. „Bei Bedarf ist das auch zu einem Wunschtermin möglich“, erläutert Bürger.

Damit die Lehrbücher im Schulalltag geschont werden, bietet der Fachmann eine weitere Dienstleistung an: Mit einem speziellen Gerät werden sie mit einem passgenauen Schutzumschlag versehen. Auch für die weitere Ausstattung mit allen notwendigen Utensilien rund um die Schule ist der Shop die richtige Adresse. Inhaber Bürger rät, auch Taschen, Hefte, Ordner und Stifte rechtzeitig zu bestellen.

Nicht zuletzt sollten Eltern und Großeltern an die Schultüten samt Inhalt für die Anfänger denken. „Dann hat man alles beisammen und kann entspannt in den Sommerurlaub fahren“, sagt Bürger.

Im Fachgeschäft in der

Falkenberger Landstraße gibt es zudem ein umfangreiches Sortiment an Presseerzeugnissen. Einen breiten Raum nehmen ferner Geschenkpapier einschließlich Gruß- und anderer Karten ein. Gefragt sind auch Gutscheine von Unternehmen wie Ikea, Douglas, Karstadt, Amazon und Media Markt. Nicht zuletzt kann man im Papiershop Tabakwaren erstehen, seinen Lottoschein abgeben und sich mit Fahrkarten für das Netz der Bremer Straßenbahn AG und für die EVB-Busse versorgen. Außerdem bietet Bürger einen Paketdienst an.

Neu ist eine Bonuskarte: Pro zehn Euro Einkaufswert erhält der Kunde eine Stempel. Sind alle 20 Felder gefüllt, gibt es dafür einen Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro.

Der Papiershop, Falkenberger Landstraße 42, ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Telefon 0 42 98 / 62 93, E-Mail: papiershop@gmx.de.