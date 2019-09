Gitta Gieschen (l.) und Gudrun Ahrens stellen die Schuhe der Marke Well be vor. Angela Borgfeldt vom Kaufhaus Borgfeldt gefallen die angesagten Bell-Ärmel Kleider. (Kim Wengoborski)

Die Wilstedter Geschäftswelt läutet mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 29. September von

12 bis 17 Uhr den Herbst ein. Wie zum Beginn jeder Jahreszeit gilt es auch in Wilstedt, sich auf den Wetterumschwung vorzubereiten. Regen, Kälte und Wind werden in den kommenden Wochen wohl über die Region hinwegziehen. Mal ist es eisig kalt, dann scheint die Sonne und bringt die Wärme zurück: Der Herbst kommt mit vielen Gegensätzen daher und bietet einerseits die Möglichkeit für zahlreiche

Aktivitäten im Freien. Andererseits verbringt man gern gemütliche Stunden im Haus.

Um auf alles vorbereitet zu sein, bietet sich derzeit eine Shoppingtour an. In diesem Rahmen lohnt sich ein Abstecher zum Schuhhaus Wilstedt. Die Geschäftsfrauen Gudrun Ahrens und Gitta Gieschen haben sich auf den Herbst vorbereitet und für ihre Kunden die passende Ware ausgesucht. Damit trotz der dunklen Jahreszeit Freude aufkommt, haben sie insbesondere farbenfrohe Varianten in ihr Sortiment aufgenommen. Darüber hinaus sollten sich die Besucher laut Empfehlung der Expertinnen die Schuhe der Marke Well be anschauen, die es seit Kurzem in ihrem Geschäft gibt. „Es fühlt sich an wie barfuß gehen“, erläutert Ahrens. Der Aufbau der Schuhe soll einen sanften Muskelaufbau fördern und gleichzeitig durch eine Quergewölbestützung ein Einknicken verhindern. „Ich habe einen Moment gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber bereits nach kurzer Zeit haben sich meine Füße und Gelenke stabilisiert“, sagt

Ahrens. Ihr gefalle zudem das trendige und sportliche Design. Ein Besuch im Schuhhaus lohnt sich besonders am bevorstehenden verkaufsoffenen Sonntag, da alle Modelle um zehn Prozent reduziert sind. Auf Kinderschuhe gibt es sogar 20 Prozent Rabatt.

Wer sein Outfit für den Herbst komplettieren möchte, wird im Kaufhaus Borgfeldt fündig. Dort gibt es am Sonntag zehn Prozent Nachlass auf alle Waren der Textilabteilung. „Wir sind gut gerüstet für die dunkle Jahreszeit“, sagt Angela Borgfeldt. So bunt wie der Herbst seien auch die Trendfarben. In Shirts, Blusen und Co. finden sich die Gewürzfarben Curry und Safran sowie Blau, Burgund, Koralle, Beige, Oliv und andere Grüntöne. Neue Strickoberteile des Labels Kris Fashion sind ebenfalls in farbenfrohen Tönen gehalten.

Zudem seien Muster derzeit

total angesagt, etwa kariert oder geblümt. „Besonders gern werden sportive Kleidungsstücke mit femininem Artikeln kombiniert“, erläutert Borgfeldt. Ein neues Sortiment bei den Hosen ergänzt die Angebotspalette. „Auch in diesem Bereich haben wir verschiedene Farben und Schnitte, etwa von Melly & Co., sodass für jede Kundin etwas dabei ist.“

In einem Seminar hat Nils Krentzel von der Wilstedter Werkzeugkiste seine Kenntnisse über die professionelle Fußbodenbearbeitung aufgefrischt. (Kim Wengoborski)

Leckeres zur Stärkung

In einer Shoppingpause genießen die Kunden am Sonntag Kaffee und Kuchen oder Wein und Flammkuchen. Eine Vielzahl verschiedener Torten bietet zudem das Team der Bäckerei Benstein an. Je nach Wetter lockt das leckere Gebäck auf die Sonnenterrasse oder in das gemütliche Café. Schwarzwälder, Nuss- Sahne-Torte, Schokotorte und Pflaumenkuchen sind nur einige Leckereien, die am Aktionstag in der Bäckerei angeboten werden. Beliebt ist laut Inhaber Rainer Mahnken-Benstein Apfelkuchen in verschiedenen Varianten. Neben den vielen süßen Speisen weist er auf das Kürbisbrot hin. „Das gibt es auch bereits morgens“, sagt er.

In der Bäckerei Benstein bieten Rainer Mahnken-Benstein und sein Team verschiedene Tortenspezialitäten für jeden Anlass und Geschmack an. (Kim Wengoborski)

Gerüstet für den Herbst ist auch Nils Krentzel von der Wilstedter Werkzeugkiste. Er hat am Sonntag zwar nicht geöffnet, ist dafür aber wie gewohnt während der Woche zu den bekannten Öffnungszeiten für seine Kunden da. Gefragt seien derzeit Leihgeräte für die Feuerholzbearbeitung, darunter Holzspalter, Wipp- oder Kettensäge. Bei Bedarf unterstützt Krentzel bei den anfallenden Arbeiten. „Das gilt für jede Tätigkeit im Garten“, sagt er.

Kürzlich hat der Fachmann zudem das Seminar Premium- Schleif-Training und Oberflächenbehandlung erfolgreich abgeschlossen. Denn gerade im Herbst, wenn seine Kunden mehr Zeit in ihren Häusern verbringen, falle ihnen auf, dass die Fußböden einer Runderneuerung bedürfen. Dafür können sie sich entweder ein Schleifgerät in der Werkzeugkiste ausleihen oder gleich den Fachmann dazu. Krentzel kommt persönlich vorbei und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus.