und 14. Oktober, über Poststraße, Bahnhofstraße und Jan-Reiners-Platz. Alte Bekannte treffen sich wieder, halten einen kleinen Plausch und lassen den Sommer Revue passieren. Der Duft von süßen und deftigen Speisen liegt in der Luft und macht Appetit. Der Marktbetrieb beginnt jeweils gegen Mittag, und am Sonntag haben die anliegenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Beim sonntäglichen Flohmarkt dagegen darf bereits in aller Frühe gefeilscht werden. Zahlreiche Verkäufer bieten ihre Waren an – von gebrauchter Kleidung über Spielzeug bis hin zu Geschirr und Kuriositäten.

Die Federführung hat dieses Jahr erstmals Werner Helmbold als Vorsitzender der Wirtschafts-Interessen-Gemeinschaft Tarmstedt (WIG). Man wolle sich mit dem neuen Vorstand zunächst an den Markt

herantasten und das Altbewährte

für sich sprechen lassen, erläutert

Helmbold. Große Neuerungen erwarten die Besucher daher nicht. Ein Höhepunkt dürfte der Auftritt des Chors Froh-Gestimmt am Sonnabend sein. Die Mitglieder sagen von sich selbst, dass sie Songs singen, die einfach gute Laune machen. Dazu gehören Lieder aus den Bereichen Folklore, Klassik, Schlager und Gospel. Wer möchte, darf gern mit einstimmen. Am Sonntag sorgt darüber hinaus eine Band für Stimmung. Vor der Bühne darf ausgiebig getanzt, gewippt und geschunkelt werden.

Auch die Kinder kommen ganz sicher nicht zu kurz. „Das Kettenkarussell ist bei den Kleinen sehr beliebt“, sagt der Vorsitzende der WIG. Rasant geht es durch die Lüfte, das Haar wird zerzaust und die Erwachsenen wundern sich, wie der Nachwuchs nach so einer schnellen Tour freudestrahlend und ohne Anzeichen von Schwindel gleich noch ein paar Runden drehen kann. Etwas langsamer dreht sich das Kinderkarussell. Auf dem Motorrad, Feuerwehrauto oder dem Pferdchen werden die Träume der kleinen Marktbesucher wahr. Auf einer Hüpfburg können sie sich zudem so richtig austoben. Es geht auf und ab und würden die Eltern nicht irgendwann nach Hause wollen, würden die Kinder die ganze Nacht hüpfen. Vielleicht kann das Kasperletheater sie weglocken. Dort kommen die Sprösslinge zur Ruhe und folgen gespannt der Geschichte.

Nach so viel Aufregung müssen die Energiereserven natürlich aufgefüllt werden. Knusprig gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Zuckerstangen oder kandierte Äpfel – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer es deftiger mag, ist bei Bösch gut aufgehoben. Traditionell wird dort leckere Bratwurst angeboten. Ihren Durst können die Gäste an der Bierbude löschen, die auch nichtalkoholische Getränke bereithält.