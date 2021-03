Detlef Lachmund hat ebenso Freude an der Mechanik der Zeit­messer wie am Kontakt zu den Besitzern. (Kim Wengoborski)

Rund 40 Jahre ist es inzwischen her, dass Lachmund seine Aus­bildung zum Uhrmacher absolviert hat. Dabei war er eigentlich Schaufenstergestalter – ein Beruf, der ihm durchaus gefiel. Nach einem Unfall konnte Lachmund allerdings verschiedene Tätigkeiten in seinem erlernten Beruf nicht mehr ausführen, sodass er sich umorientieren musste. „Die Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt meinte damals, der Beruf des Uhrmachers sei wieder im Kommen“, erinnert er sich mit einem Schmunzeln. Dass die Branche in den folgenden Jahren aufgrund der extrem schnell fortschreitenden technologischen Entwicklung bald auf den Kopf stehen würde, sei nicht abzusehen gewesen, sagt Lachmund.

Seinerzeit gab es ihm zufolge an der Berufsschule in Hamburg drei Klassen mit je rund 30 Schülern. „Als meine Tochter zehn Jahre später ebenfalls diese Schule besuchte, waren es nur noch zwei Klassen mit jeweils 15 Schülern“, sagt Lachmund.

1988 machte sich Lachmund in Lilienthal mit seinem Handwerk selbstständig. Der Beruf biete ihm eine spannende Mischung aus Kundenkontakt und technischen Herausforderungen, sagt er mit Blick auf seine mehr als 30-jährige Berufserfahrung. Sein Service umfasst bis heute den Wechsel von Batterien, das Ersetzen von Uhrenbändern, die Reinigung und Reparatur von Gold- und Silberschmuck, Ringänderungen und Kettenlötungen sowie das Auf­ziehen von Kettenlötungen. Besonders viel Freude hat der Uhrenprofi an der Reparatur sehr alter Zeitmesser. „Jedes Exemplar ist anders“, erläutert Lachmund. Gerade erst hat er wieder ein rund 250 Jahre altes Stück instand gesetzt.

Bevor er seinen Kunden mitteilt, was seine fachmännische Reparatur kostet, muss Lachmund zunächst in die Uhr hineinsehen. Denn die anschließende Prozedur ist mal mehr, mal weniger aufwendig. Teilweise sei eine Reinigung der mechanischen Bestandteile unumgänglich und beizeiten seien neue Teile vonnöten, erläutert der Fachmann sein Handwerk.

Auch wenn augenscheinlich

mit der Uhr alles rund läuft, lohnen sich Lachmund zufolge regelmäßige Inspektionen. „Etwa alle fünf bis sechs Jahre sollte eine Uhrenrevision durchgeführt werden“, lautet der Tipp des Uhrmachers. Andernfalls könne es zu Schäden und Funktionsstörungen an dem Zeitmesser kommen. „Das lohnt sich natürlich bei hochwertigen Stücken, aber auch bei

Uhren, die großen Liebhaberwert haben“, erläutert Lachmund.

Service an der Tür

Darüber hinaus können Kunden ihr Altgold in dem Fachgeschäft in Falkenberg verkaufen. Aktuell darf zwar aufgrund der behördlichen Corona-Auflagen niemand den Laden betreten, de Uhrmoker ist aber zu den gewohnten Zeiten vor Ort und öffnet nach dem Klingeln. Die Werkstatt ist ebenfalls für Reparaturen weiterhin da.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.uhrmacher-lachmund.de und unter Telefon 04298 / 46 74 40.