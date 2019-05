Hergen Bürger, Inhaber des Geschäfts Papier-Shop, bietet zur Einschulung auch Geschwisterschultüten an. Kleine Geschenke lassen sich im Papier-Shop ebenso erstehen, zudem zählt jetzt auch Papier der Marke Oxford zum Sortiment. (Klaus Göckeritz)

„Damit der Schulbeginn für Eltern und Schüler stressfrei und unkompliziert verläuft“, erläutert Bürger.

Der Papier-Shop hält in seinem Verkaufsraum nicht nur ein umfangreiches Sortiment vor, sondern beschafft darüber hinaus alle benötigten Schulbücher sowie Materialien auf Bestellung und stellt sie den Kunden zeitgenau zur Verfügung. Dieser gern und stark nachgefragte Service bezieht sich auf alle Schultypen sowie Jahrgänge und beinhaltet Bücher für die Grundschule, die Gesamtschule, die Ganztagsschule, das Gymnasium und die Berufsschule. Das Prozedere ist bewährt. Die Kunden geben im Papier-Shop eine Liste mit den benötigten Büchern und Materialien ab und können ihre Bestellung innerhalb kurzer Zeit dort abholen. Auf Wunsch lassen sich individuelle Abholtermine verein­baren.

Koll Die Falkenberger Papier-Shop (Klaus Göckeritz)

Der Papier-Shop ist allerdings nicht nur ein Spezialist in Sachen Bestellservice. Inhaber Bürger hält darüber hinaus ein umfassendes Sortiment an Schulbedarf wie Hefte, Schreibblöcke, Lineale, Stifte oder Füller vor. Auch alles, was der Organisation des heimischen Schreibtischs wie Ordner, Ablagen, Locher und Tacker dient, lässt sich problemlos und auf kurzem Weg in dem Fachgeschäft erstehen. Für Schulanfänger gibt es Schultüten. Damit jüngere Geschwister bei den Einschulungsfeierlichkeiten nicht zu kurz kommen, hat Bürger kleine Geschwisterschultüten im Angebot.

Neu im Sortiment sind hochwertige Papierprodukte des Anbieters Oxford, dessen Ware sich durch eine gute und feste Qualität auszeichnet. Gefragt ist die große Auswahl an Kartonpapier in allen Farben und im Format 50 mal 70 Zentimeter, das sich unter anderem sehr gut zum Basteln eignet.

Wer kleine Geschenke sucht, ist in der Falkenberger Landstraße 42 ebenso richtig. Dazu zählt auch das passende Geschenkpapier einschließlich Glückwunschkarten und Geschenkband. Als Geschenk geeignet sind zum Beispiel Gutscheine in diversen Preisklassen von Unternehmen wie Amazon, Douglas, Ikea, Karstadt oder Media Markt.

Der Falkenberger Papier-Shop ist zudem eine gefragte Adresse für Tabakwaren und bekannt für die große Auswahl an Zeitschriften. Dazu kann man bei Bürger seinen Lottoschein abgeben, einen Kopierservice nutzen und sich mit Fahrkarten für das Netz der Bremer Straßenbahn sowie für die VBN-Busse versorgen. Parkplätze befinden sich direkt vor der Tür.

Das Geschäft Papier-Shop, Falkenberger Landstraße 42, ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet; weitere Infos unter Telefon 042 98 / 62 93 oder per E-Mail an papiershop@gmx.de.