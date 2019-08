Das Turnier kann beginnen, sagen Teo Nekic, Ute Goertz und Susanne Hogenkamp (v.l.) vom Tennis Club Lilienthal. (Klaus Göckeritz)

Das Preisgeld ist attraktiv und liegt bei knapp 11 000 Euro. Damit zählt es zu den höchsten Budgets im gesamten norddeutschen Raum.

Das Turnier findet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. September, statt und hat nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus sportlichen Gründen einen hohen Stellenwert: Der DTB hat es in die Kategorie A3 eingruppiert. Das bedeutet, dass die Teilnehmer gegen Ende der Freiluftsaison noch wichtige Punkte für die Rangliste sammeln können. Stichtag für diese ist der 30. September, sodass am kommenden Wochenende spannende Duelle im Sportpark des TCL zu erwarten sind. Der Veranstalter rechnet mit zahlreichen Top-Spielern. „Wir haben schon viele Meldungen hochklassiger Spieler aus den Top 100 der deutschen Rangliste. Die Zuschauer können sich auf spannende Matches einstellen“, sagt Turnierleiterin Susanne Hogenkamp vom TCL.

Auf der Anlage des Tennis Club Lilienthal im Sportpark wird am kommenden Wochenende hochklassiger Tennissport geboten. (Klaus Göckeritz)

Die Aufsicht haben mit Wilhelm Holz und Michael Wehking zwei bewährte Oberschiedsrichter, die Turnierleitung teilt sich Hogenkamp mit Claudia Baier. Eva John und Ute

Goertz kümmern sich um Organisatorisches, für die richtigen äußeren Bedingungen sorgt TCL-Anlagenwart Paul Ostmeier mit seinem Team. Nicht zuletzt bemühen sich die Ballkinder um einen reibungslosen Turnierverlauf. „Es kann losgehen, die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen“, sagen Clubmanager Teo Nekic und Jens Themsen, Marketingleiter der Volksbank Osterholz- Bremervörde.

Die Lilienthaler Volksbank Open laufen an allen drei Turniertagen jeweils ab 10 Uhr. Die Halbfinal- und Finalspiele werden am Sonntagmorgen ab 10 Uhr ausgetragen. Die Entscheidungen fallen ab 12 Uhr (Mixed), 14 Uhr (Damen) und 15.30 Uhr (Herren). Als Titelverteidigerin bei den Damen gilt Lea Gasparovic vom TC GW Aachen, die sich im Vorjahr gegen Juliana Triebe (Berliner SV) durchsetzte. Bei den Herren siegte Niklas Guttau vom NTSV Strand gegen

Maximilian Todorov vom Harvestehuder THC.

Schirmherr und Bürgermeister Kristian Tangermann (Mitte) freut sich mit den Hauptsponsoren Jens Themsen (Volksbank Osterholz-Bremervörde, links) und Philip Nitzsche (Rhein-Group) auf spannende Spiele. (Klaus Göckeritz)

Wie bereits am weitreichenden Spielerfeld ersichtlich, genießt das Tennisturnier nicht nur in der Region einen ausgezeichneten Ruf. Die Wertschätzung reicht bis in die Verbandsspitzen. Raik Packeiser, Präsident

des Tennisverbands Niedersachsen- Bremen, spricht von einem Vorzeigeverein. Uwe Meyer, Vorsitzender der Region Bremen, wertschätzt die Veranstaltung als „eines der größten Turniere in Norddeutschland“. „Das Lilienthaler Turnier hat einen festen Platz im nationalen Terminkalender“, sagt auch Jan Mackenberg vom Vorstand der Volksbank Osterholz-

Bremervörde.

Man müsse den Nachwuchs früh an den Ballsportart heranführen, erläutert Philip Nitzsche, Geschäftsführender Gesellschafter des neuen Co-Sponsors Rhein-Group. Auch vor diesem Hintergrund leiste das Turnier einen wertvollen Beitrag.

Kristian Tangermann ist Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal und gleichzeitig Schirmherr der sportlichen Veranstaltung. Der Verwaltungschef bewertet das Tennisturnier als „beste Standortwerbung für eine sportliche Gemeinde“.

Turnierleiterin Hogenkamp vom TC Lilienthal weist auf die Bedeutung der Sponsoren hin und dankt für deren Engagement: „Das Vertrauen

dieser Unterstützer ist für uns ein großer Ansporn.“