Mai 1945 in der Lübecker Bucht überlebte ich und strandete, barfuß und nur mit meiner Schwesterntracht bekleidet, in Haffkrug. Damit versank mein letztes Hab und Gut in den Fluten der Ostsee.

Britische Soldaten empfingen uns an Land und sperrten „die drei Mädchen“ in ein normales Kriegsgefangenenlager am Strand! Nach drei Tagen durften wir zur Meldestelle des DRK in Hamburg zu Fuß laufen. Ein Paar Segelschuhe hatte mir ein mitleidiger Matrose geschenkt.

Nach circa acht Tagen in Hamburg angekommen, der Krieg war inzwischen zu Ende, bezogen wir ein Zehn-Bett-Zimmer in der DRK-Unterkunft in der Bellevue. Hier waren wir zu 60 Schwesternhelferinnen untergebracht, und eine Hausmutter betreute uns. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, dazu unsere Schwesterntracht, und auch für die Verpflegung war gesorgt (Dörrgemüse). Die neuen Aufgaben waren Hilfe bei der DRK-Suchkartei, in der Großküche, Registrierung der zurückkehrenden Norwegenkämpfer beziehungsweise Pflege von ehemaligen KZ-Häftlingen.

Die Monate vergingen, und Weihnachten stand vor der Tür. Heiligabend versammelten wir uns im Esssaal, unsere Hausmutter hatte einen wunderbaren, großen (circa 3,50 Meter) hohen Tannenbaum aufgestellt mit echten Kerzen, davon ging so eine Erhabenheit aus, es war wie ein Traum. Es wurde etwas vorgelesen, wir sangen die alten Weihnachtslieder, und es verbreitete sich eine ganz besondere Atmosphäre von Stille, von Heiligkeit und auch von Zuversicht und Hoffnung. Dazu das Erstaunen, dass das Leben mehr ist als nur die Starre der Verlorenheit und der Ängste unter der englischen Besatzungsmacht. Viele warteten bisher vergeblich auf Nachricht von ihren Angehörigen und waren daher etwas gedämpfter Stimmung.

Für jeden hatte die Hausmutter eine Kleinigkeit bereit, ein Taschentuch, ein Stück Seife oder einen Waschlappen, wir freuten uns wie die Kinder. Das ganze Geschehen war so überwältigend, außerdem durfte ich mit Klavierbegleitung die „Drei Könige aus dem Morgenland“ von Prätorius singen, das war für mich ein besonderer Moment. Auch eine Sonderration an Verpflegung gab es, aber wir spürten, es gibt noch mehr zwischen Himmel und Erde als nur Zerstörung und Krieg, und das machte uns im Herzen froh. An diesem Abend in unserem Schwesternheim erlebten wir heimatlosen, besitzlosen und perspektivlosen Menschenkinder das Wunder der Heiligen Nacht, Ergriffenheit hatte uns erfasst, und somit war es für mich eines meiner schönsten Weihnachtsfeste, die ich erlebte.

Barbara Lange