Lili-Live-Mitglied Julia Maatz wirbt für das Weihnachtsgewinnspiel. (Klaus Göckeritz)

Bestes Beispiel dafür ist ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen, das am Wochenende startet.

Der Hauptgewinn ist ein E-Bike im Wert von 1700 Euro. Außerdem werden Einkaufstaler und weitere Gewinne ausgelobt. „Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall“, sagt Lili- Live-Sprecherin Gunda Gefken. Und das ist ganz einfach. Rechtzeitig zum 1. Dezember liegen in den Geschäften entsprechende Teilnahmekarten mit weihnachtlichem Motiv aus. Zusätzlich werden die Karten über die WÜMME-

ZEITUNG verteilt.

Neben einem E-Rad kann man auch Lili-Taler gewinnen. (Klaus Göckeritz)

Die Gewinnspielkarten sind mit 24 bunten Weihnachtskugeln in Form von freien Feldern bedruckt, die jeweils mit Stickern beklebt werden müssen. Die Marken gibt es bei einem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften. Voll ausgefüllte sowie mit Namen und Anschrift versehene Karten können in den Geschäften in entsprechende Losboxen geworfen werden. Dann heißt es nur noch Daumendrücken und gespannt auf die Auslosung warten.

Die Glückspilze werden schließlich im Januar gezogen, die Gewinner umgehend informiert, erläutert Gefken. Neben dem E-Bike gibt es für den Zweitplatzierten Lili-Einkaufstaler im Wert von 300 Euro zu gewinnen, der dritte Preis sind Taler im Wert von 100 Euro. Weitere Preise sind ein Wassersprudler, zwei Eintrittskarten für das Amtsgartenkonzert und fünf Gute-

Laune-Preise.

Beim Shoppingbummel in Lilienthal kommt Weihnachtsstimmung auf. (Klaus Göckeritz)

Folgende Firmen nehmen teil: der Akora-Shop, die Alte Apotheke, Amendssons, Autohaus Meyer, Auto Meyer, Blumen Elsner, DER Reisen, Das Fotohaus, Das Futterhaus, Fahrrad Kück, die Falkenberg Apotheke, Fleischerei Sudmann, Haar Tisch und Küche, Haar Spielwaren, Hol‘ Ab Getränkemarkt, der Jeans Laden, Papier Shop, Platzhirsch, die Sankt Jürgen Apotheke, SaM Schnellrestaurant am Markt, Schuhhaus Lameter, TRI Torsten Rohlfs IT-Service, der Werkmarkt Rohdenburg und die WÜMME- ZEITUNG. Das Gewinnspiel läuft vom 1. bis 24. Dezember.