Die LiLi-Vorstandsmitglieder halten zusammen: (v.l.) Torsten Rohlfs, Sarina Arvanitidis, Anke Haar, Andrea Vogelsang, Bernd Lindemann, Gunda Gefken und Katja Meyerdierks. (Lili Live)

Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen verzichten derzeit viele der potenziellen Kunden in Lilienthal auf einen gemütlichen Einkaufsbummel. „Der Einzelhandel ist besorgt“, sagt LiLi-Vorstandsmitglied Andrea Vogelsang. Denn für die Geschäftsleute im Einzelhandel sei die Pandemie eine enorme Herausforderung. Vogelsang erinnert sich: „Es musste unglaublich viel neu organisiert, überlegt, gestaltet werden.“ Nach außen wollten die Unternehmer bestmöglich für den Kunden präsent sein, nach innen hatte man Personalstrukturen umzuorganisieren, mit Ängsten umzugehen, Vorschriften umzusetzen. „Das ist nicht immer einfach.“

„Zum Jahresende ist die Botschaft zur Stärkung des stationären Handels aktueller und dringender denn je, zählt doch der Handel zu den Branchen, die durch den Lockdown besonders gravierende Umsatzeinbußen verzeichnen“, sagt Vogelsang. Sie ruft dazu auf, lokal einzukaufen. „Das hilft den Lilienthaler Unternehmen, die Krise zu bewältigen. Diese Art der Unterstützung ist wichtig, um auch nach der Krise noch vor Ort einkaufen zu können.“

Vogelsangs Mitstreiter Torsten Rohlfs und Carsten Meyer teilen diese Überzeugung. Für die Belebung der Ortsmitte seien eine

engagierte Kaufmannschaft und interessierte Kunden gleicher­maßen notwendig. „Unsere örtlichen Betriebe bieten viel mehr als die reine Versorgung mit Waren und Dienstleistungen“, sagt Rohlfs. Sie seien vielmehr ein Bestandteil des täglichen Lebens, der beim Besuch Lilienthals wie selbstverständlich dazugehöre. „Der Einzelhandel prägt das Gesicht einer Gemeinde und bereichert damit das Leben in der Heimat“, ergänzt Meyer.

Dieses zu fördern, habe jeder Kunde durch sein Kaufverhalten selbst in der Hand. „Mit ihren vielfältigen Aktionen wollen die Kaufleute in Lilienthal auf sich aufmerksam machen und für den Einkauf vor Ort werben“, sagen die

LiLi-Vorstandsmitglieder Gunda Gefken und Anke Haar. So gibt es morgen in einigen Geschäften

attraktive Rabatte, um Freitag, den 13. November, in einen Glückstag zu verwandeln.

Ganz besonders möchten die Verantwortlichen der Genossenschaft außerdem auf die aktuelle Lage der Angestellten im Einzelhandel aufmerksam machen. „Ob an der Theke der Metzgerei oder Bäckerei, in einem Supermarkt oder im Tante-Emma-Laden: Die Menschen hatten zeitweise enorme Kundenanstürme zu bewältigen und helfen, die Maßnahmen im Zuge des Infektionsschutzes umzusetzen.“

Auch wenn einige Läden unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln weiter Kunden begrüßen dürfen, mussten ein paar Geschäfte und alle Gastronomiebetriebe schließen beziehungsweise neue Wege in Form von Take-away-Angeboten gehen. Daher hat LiLi Live eine Bitte: „Eine große Unterstützung für die Gastronomie, Hotels und geschlossene Geschäfte und Einrichtungen ist der Kauf von Gutscheinen. Auch der Außerhaus- oder Lieferservice der Geschäfte sollte genutzt werden. Und: Schenken Sie ein Lächeln!“