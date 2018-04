Doris Wiegmann-Janssen, Anja Dähncke, Sven Behrens und Martina Dammann stellten das Programm vor. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Das nächste Fest im Ortskern steigt am morgigen Sonntag, 8. April. Mitmachen werden 35 Geschäfte, dazu haben sich zusätzlich viele zusätzliche Aussteller und Beschicker angesagt. In der Klosterstraße öffnet ein Flohmarkt mit privaten Ausstellern. Der WIR erwartet zum bunten Mix aus Information, Einkauf und Unterhaltung wieder viele tausend Besucher aus der gesamten Region.

Auch die Klosterstraße lockt mit Programm. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die Geschäftsleute haben aus diesem besonderen Anlass wieder viele Angebote vorbereitet. Darüber hinaus können sich die Besucher informieren lassen. Die Wümme-Zeitung/Bremer Tageszeitungen AG wirbt an einem Stand in der Ortsmitte unter anderem für ihre Kinderzeitung, das Unternehmen Poliboy verteilt auf der Hauptstraße kleine Geschenke und auch das Bremer GOP-Theater will am Sonntag auf sich aufmerksam machen. Die Bremer Straßenbahn AG hat sich mit einem Infobus angekündigt, die Stadtwerke Osterholz sind ebenso dabei wie die kürzlich fusionierte Sparkasse Rotenburg-Osterholz. Vertreten sind aber auch die Lilienthaler Feuerwehr und Vereine wie der TSV St. Jürgen, der Tierschutzverein und der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC). Gespannt sein darf man auch auf die neuen Modelle des Renault-Autohauses Meyer. Die Besucher können sich bei ihrem Besuch in der Lilienthaler Ortsmitte an den zahlreichen Ständen mit Essen und Trinken stärken und das Treiben auf sich wirken lassen. Auf die Kinder warten auch in diesem Jahr Spielbuden und Karussells. Ein Anziehungspunkt wird sicherlich auch der Flohmarkt mit privaten Anbietern in der Klosterstraße sein, der bereits um 11 Uhr seine Stände öffnet. Vor der Lilien-Apotheke spielen die Musiker der Liveband All Pfajv Rock und Pop.

Für die Kinder geht es hoch hinaus. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Der Wirtschafts-Interessenring freut sich auf viele Besucher und lädt insbesondere die Neubürger zu einem sonntäglichen Bummel ein. „Viele Neu-Lilienthaler kennen unsere vielfältige Einzelhandelslandschaft noch nicht im Detail, alle sind eingeladen, sich in Ruhe und entspannt ein Bild über die Angebotstiefe des örtlichen Einzelhandels zu machen“, so der WIR-Vorsitzende Sven Behrens.

Die Hauptstraße gehört wieder den Frühlingsfestgästen. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Verkaufsoffener Sonntag am 8. April in Lilienthal. Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. Der Flohmarkt in der Klosterstraße öffnet um 11 Uhr. Parkplätze stehen bei der Firma Poliboy in der Tornéestraße, auf dem Schützenplatz am Holze, bei Edeka an der Falkenberger Landstraße und auf dem Parkplatz der Volksbank zur Verfügung. Die Hauptstraße ist im Bereich zwischen der Einmündung zur Tornéestraße und dem Konventshof für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straßenbahnen der Linie 4 verkehren im langsamen Tempo. Die Besucher aus Lilienthal können zudem das bestehende Angebot der Bremer Straßenbahn AG nutzen. Das Kurzstreckenticket für die Linie 4 gilt für bis zu drei Stationen und es kostet 1,45 Euro.