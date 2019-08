Das noch amtierende Wörpedorfer Königshaus mit (v.l.) dem Vorsitzenden Kai Entelmann, Vizekönigin Gabi Behrens, Adjutant Lars Bädecker, Königin Renate Büther, Schützenkönig Jens Büther, Damenkönigin Andrea Rosenbrock, Adjutantin Sandra Ohlrogge, Vizekönig Dierk Warnken und Heinz Entelmann vom Vorstand. (Christa Neckermann)

Ein aufregendes Jahr geht für den noch amtierenden Schützenkönig Jens Büther, seine Königin Renate, Damenkönigin Andrea Rosenbrock, Vizekönig Dierk Warnken, Vize-

königin Gabi Behrens sowie die beiden Adjutanten Lars Bädecker und Sandra Ohlrogge zu Ende. Auf vielen der umliegenden Veranstaltungen des Schützenwesens präsentierten sie den Wörpedorfer Schützenverein zwölf Monate lang würdig. Nun heißt es, von den „Untertanen“ in Wörpedorf und Grasberg Abschied zu nehmen. Beim mittlerweile 143. Schützenfest vom morgigen Sonnabend,

10. August, bis Freitag, 23. August, stehen – mit Unterbrechungen – in Wörpedorf das Schützenleben und die Frage nach den Nachfolgern der Majestäten im Mittelpunkt.

Den Auftakt des Festreigens bildet morgen um 11.30 Uhr der Empfang aller Vereinsmitglieder durch das

Königshaus auf dem liebevoll hergerichteten Festplatz. Gegen 12 Uhr

stoßen die Delegationen der Gastvereine und Ehrengäste hinzu.

Die Jugendlichen des Schützenvereins fiebern den Wettkämpfen am Wochenende entgegen, müssen sie doch vielleicht ihre Königswürden abgeben. (Christa Neckermann)

Für 14 Uhr ist der Beginn des Schießbetriebs und des Rahmenprogramms vorgesehen. Gegen 16.30 Uhr klingen diese Programmpunkte wieder aus, bevor es am Abend weitergeht: Ab 18 Uhr halten sich die Anwärter auf die Vize-Königswürde bereit, um die neuen stellvertretenden Majestäten zu ermitteln.

Einen Höhepunkt des Schützenfests kündigen die Organisatoren für den ersten Abend an: Ab 22 Uhr steigt das Torfmorrowland-Open-Air im Biergarten des Schützenhofs. Dort dürfen sich die Schützen, ihre Gäste aus Wörpedorf, Grasberg und umzu sowie alle Besucher, die Lust am

Feiern haben, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags unter dem Motto „Wörpedorf bei Nacht“ vergnügen. Doch sollte es nicht übertrieben werden. Immerhin treffen sich die Schützen am Sonntag um 10 Uhr zum Kirchgang in Schützentracht. Um 11.15 Uhr empfängt Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann die amtierenden Schützenmajestäten auf dem Findorffhof. Zur Stärkung wird eine Hochzeitssuppe gereicht.

Bereits um 13 Uhr treffen die

Abordnungen der Gastvereine aus Huxfeld, Lilienthal, Worphausen, Worpswede, Heidberg-Falkenberg, Adolphsdorf und Borgfeld beim Kindergarten, Speckmannstraße 50, zum Antreten für den Festumzug durch die Ortschaft ein. Auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grasberg reihen sich in den Umzug ein, der um 14.15 Uhr beginnt und seinen Weg vom Findorffhof über die Straßen Am Schiffgraben, Feldstraße, Wiesendamm, Speckmannstraße, Findorffstraße, Im Wiesengrund und Wörpedorfer Straße nimmt. Teile des Umzugs berühren auch die Jan-Reiners- Straße und führen über den Gefkensweg zur Wörpedorfer Straße. Am Ehrenmal gibt es einen Stopp, um dort einen Kranz niederzulegen.

Reichlich Musik

Musikalisch wird der Umzug durch die Ortschaft vom Spielmannszug

Lilienthal-Falkenberg, dem Fanfarenzug des Schützenvereins Achim und dem Spielmannszug der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf- Grasberg-Eickedorf (TSG-WEG) begleitet. Im weiteren Verlauf des Schützenfests sind die Musiker ebenfalls dabei: Um 15.15 Uhr beginnt im Biergarten des Schützenhofs das Musikkonzert der Spielmannszüge.

In der Schießhalle wird ab 16 Uhr der Volkskönig ausgeschossen – oder eine Volkskönigin? Um 16 Uhr nehmen auch die Jugendlichen das Gewehr in die Hand, um die Königswürden zu ermitteln. Die Jüngsten müssen ebenfalls ihre Zielsicherheit beweisen – sie kämpfen mit dem Lichtpunktgewehr um die Titel.

Für 16.30 Uhr ist das Schießen der geladenen Gastvereine um das diesjährige Königshaus an der Schießscheibe angesetzt. Ab 18 Uhr treffen sich Gäste, Vereinsmitglieder und Anwohner zu Livemusik im Biergarten des Schützenhofs.

Im Anschluss haben die Schützen zunächst eine Woche Zeit, sich von den Erlebnissen rund um den Festplatz zu erholen und ein wenig Kraft zu tanken. Ernst wird es wieder am Freitag, 16. August, um 16 Uhr, wenn die Anwärter um die Königswürde die neue Majestät ermitteln. Nach einem spannenden Wettbewerb endet das Schießen gegen 19.30 Uhr, anschließend wird ein gemeinsames Abendbrot für die Vereinsmitglieder serviert.

Am Sonnabend, 17. August, gibt es für die Schützen um 12 Uhr ein Mittagessen. Um 14 Uhr gehen sie wieder in Konkurrenz um die Königswürde. Die Spannung steigt bis etwa 18 Uhr, wenn nicht länger das Beiwerk, sondern der Rumpf des Adlers als Zielscheibe dient. Der Schützenverein Wörpedorf hofft, viele interessierte Gäste zu begrüßen, die den Schießbetrieb begleiten.

Für 20 Uhr ist die Wörpedorfer Schützennacht mit der feierlichen Königsproklamation und dem Festball vorgesehen. Ein DJ sorgt für die richtige Musik. Ab 22 Uhr steht die Tanzfläche unter dem Motto „Malle für alle“ bei der Open-Air-Disco mit DJ Oliverro im Biergarten des Schützenhofs allen Gästen offen.

Der folgende Sonntag, 18. August, steht ebenfalls unter grün-weißen Fahnen. Um 13 Uhr ist Schießbeginn, ab 14.30 Uhr lädt der Verein die Kinder der Region zum Grasberger Kindertag mit Hüpfburg, Torwand, Kinderschminken und weiteren Attraktionen ein. Sportlich darf sich der Nachwuchs zudem beim Stechvogel- Wettkampf und dem Kinderkönigsschießen messen.

Seinen Abschluss findet das Schützenfest am Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr mit dem Schießen der

Könige um die Würde des Königs der Könige. Um 20 Uhr erfolgt die Preisverleihung in der Schützenhalle.

An allen Tagen gibt es begleitend zum Schießbetrieb ein Rahmenprogramm auf dem Festplatz.