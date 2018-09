Zum Sortiment der Boutique gehören auch sehenswerte Accessoires und Schuhe. (KLAUS GÖCKERITZ, Klaus Göckeritz)

Der Sinn der Ladeninhaberin für Kleidung wird aktuell einmal mehr deutlich: „Die Herbstkollektion ist eingetroffen. Alle Interessierten sind eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen“, sagt Kiefert.

Die Expertin für Damenmode setzt auf Vielfalt und Besonderes. „Unser Sortiment zeichnet sich durch eine hohe Qualität aus. Wir legen Wert auf einzigartige und hochwertige Mode, die sich von der in anderen Geschäften abhebt“, erläutert die Inhaberin.

Inhaberin Monika Kiefert (rechts) und ihre Mitarbeiterin Susanne Strathmann bieten im Laden 37 in Borgfeld eine umfassende Beratung an. (KLAUS GÖCKERITZ, Klaus Göckeritz)

Hüte, Taschen und mehr

Sie verweist auf größtenteils kleine Modelabels aus Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern, mit deren Inhabern sie oft persönlich bekannt ist. Die Kleidungsstücke in ihrem Geschäft werrden überwiegend in Europa gefertigt. Zu den individuellen und ausgefallenen Marken gehören unter anderem Giesswein, Mirabell, Beate Heymann, Lana D‘Oro, Zaubermasche, Nice Connection und Cambio. Geschmackvolle

Accessoires wie handgewebte Seidenschals aus Wien, italienische Schuhe der Marke Mania sowie Taschen, Gürtel und Hüte runden das Angebot ab.

Kiefert legt neben der qualitativ hochwertigen Ware Wert darauf, dass sich die Kundinnen bei ihr wohlfühlen und sich in Ruhe in dem geschmackvoll eingerichteten Geschäft umsehen können. „Wir bieten exzellenten Service in einer angenehmen Atmosphäre und nette Gespräche bei Kaffee und Gebäck. Das macht das Besondere vom Laden 37 aus“, sagt Kiefert.

Die Inhaberin ist eine ausgewiesene Branchenkennerin. 20 Jahre lang führte sie den Modepunkt in Ritterhude, bevor sie vor sechs Jahren die Boutique Laden 37 eröffnete. Den Schritt nach Borgfeld hat die Geschäftsfrau nicht bereut: Borgfeld ist ihr zufolge ein aufstrebender, lebendiger Ortsteil mit einem umfangreichen Angebot. „Wir haben Vielfalt und viel Publikum.“ Der Stadtteil biete zahlreiche Möglichkeiten, sodass man sich Fahrten in die Innenstadt sparen könne. Kurze Wege sowie eine individuelle und gute Beratung zählt sie zu den Vorzügen des Einkaufs im eigenen Quartier, der sich vom Einkauf im Internet abgrenze. In den Läden könne man die Waren ansehen, anfassen und sich einen Eindruck verschaffen. Vor allem aber komme man ins Gespräch. „Eine ehrliche Beratung schafft Vertrauen. Das ist uns sehr wichtig“, erläutert Kiefert.

Der Laden 37 von Monika Kiefert in der Borgfelder Heerstraße 37 hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sonnabends stehen die Expertinnen von 10 bis 13 Uhr zur Verfügung. Erreichbar ist die Boutique unter Telefon 0421 / 33 65 74 37. Weitere Informationen unter www.laden37.com.