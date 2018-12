Selbst gesägt und daher besonders frisch ist der kleine Tannenbaum dieser Familie. In der Region bieten zahlreiche Höfe diese Möglichkeit auf ein Abenteuer in der Vorweihnachtszeit. (Frank Rumpenhorst und A3602)

Bei Form und Größe scheiden sich die Geister.

Doch in einigen Punkten sind sich Kinder, Großeltern, Eltern und weitere Verwandte einig: Schön soll der Baum auf jeden Fall sein, nicht nadeln und piksen sowie weihnachtlich nach Tannenwald duften. Nach wie vor ist die Nordmanntanne bei den Deutschen der Verkaufsschlager vor den Festtagen. Ihre Nadeln sind weich und glänzend. Das Gewächs ist sehr robust und steht auch in gut gewärmten Wohnzimmern ihren Mann. Sie hält selbst in gut geheizten Wohnzimmern bis zu drei Wochen durch. In der Regel werden Nordmanntannen hierzulande nur wenige Jahre alt, bevor sie gefällt werden. Dabei können sie unter guten Bedingungen sogar ein Höchstalter von 500 Jahren erreichen.

Neben der Nordmanntanne fungieren die duftende und außergewöhnlich gefärbte Blaufichte, die robuste Coloradotanne oder die Kiefer mit ihren feinen Ästen und Nadeln als Weihnachtsbaum.

Bei der Auswahl des Christbaums sollte allerdings nicht nur auf die Sorte mit den unterschiedlichen Eigenschaften geachtet werden. Wer möglichst lange etwas von dem grünen Schmuckstück haben möchte, wendet sich am besten an renommierte Betriebe in der Region. Diese legen großen Wert auf die Pflege ihrer Schützlinge, sodass sie prächtig wachsen und ihr Erscheinungsbild an den Festtagen Freude bereitet.

Frisch geschlagene Bäume

Für viele ist das gemeinsame Schlagen des Weihnachtsbaums der eigentliche Auftakt zu den Festtagen. In kleinen Gruppen und dick in Winterbekleidung eingemummelt, begeben sich Familien und Freunde zu den Forsthöfen der Region, treffen Bekannte, trinken einen Glühwein und genießen das Abenteuer an der frischen Luft.

Der Forsthof Prüser lädt ab dem 7. Dezember freitags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr in Worpswede- Hüttenbusch und in Hellwege zum Tannenschlagen ein. Auf seinen Flächen wachsen etwa 85 Prozent Nordmanntannen, der Rest sind Blaufichten. Sägen sind ausreichend vorhanden. Auf Wunsch können die Bäume nach dem Fällen angespitzt und eingenetzt werden. Nach getaner Arbeit genießen die Kunden sonnabends und sonntags einen heißen Glühwein und eine Bratwurst. Für gemütlichere Zeitgenossen besteht ab Sonnabend, 8. Dezember, die Möglichkeit, einen fertigen Baum an einem der vielen Verkaufsstandorte zu erwerben.

Bei Tannen Block in Grasberg liegen die Sägen ebenfalls schon bereit. Darüber hinaus wird am zweiten und dritten Adventswochenende ein Programm mit Ponyreiten, einer Strohburg, Waffeln und heißen Getränken angeboten. Von

11 bis 16 Uhr herrscht vorweihnachtlicher Trubel auf dem Hof in der Neu-Rautendorfer Straße 168. Vielleicht kommt auch der Weihnachtsmann vorbei, um zu sehen, ob sich die Eltern Mühe geben.

Selbstverständlich ist kein Gast gezwungen, zur Säge zu greifen. Auch Tannen Block bietet fertig verpackte Bäume auf seinem Hof und an weiteren Standorten an.

Weihnachtsbäume aus eigener Pflanzung bietet Hanno Dehlwes in Lilienthal an. Seit gestern können die Pflanzen auf dem Orthhof, Feldhausen 52, in Augenschein genommen werden: Jeweils von 9 bis 18 Uhr sowie an Heiligabend von 9 bis 12 Uhr findet der Verkauf am Hofstand statt. Wer bei den dort erhältlichen Exemplaren nicht den passenden Baum findet, kann selbst die Säge ansetzen. Dehlwes hat zudem weitere Stände, an denen es geschlagene Bäume gibt. Beliebt sind bei vielen die Bäume aus den Kulturen von Norbert und Arnold Wiegmann in Grasberg. An der Mittelsmoorer Straße/Ecke Neu-Rautendorfer Straße darf ab dem 14. Dezember gesägt werden. An den Wochenenden gibt es Kinderpunsch oder Glühwein.

Die Baumschule Haase-Böschen in Posthausen-Stellenfelde in der Straße Hintzendorf-Stellenfelde 15 hat ebenfalls ein großes Sortiment an Weihnachtsbäumen. Gestecke machen dort die besinnliche Stimmung komplett.