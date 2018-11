Dass der Nikolaus vor Ort Station macht, ist den Werbegemeinschaften Lili Live und WIR zu verdanken. Der Nikolaus ist am Donnerstag,

6. Dezember, in Lilienthal unterwegs und verteilt Geschenke an die Kinder. Man trifft ihn um 16 Uhr bei Edeka Breiding am Falkenberger Kreisel, um 16.20 Uhr im Futterhaus in Falkenberg, um 16.40 Uhr bei Opel Meyer in Falkenberg, bei Spielwaren Haar an der Hauptstraße um 17 Uhr und bei Torsten Rohlfs IT in der Hauptstraße um 17.30 Uhr.