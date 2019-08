Das Turnier beginnt am Freitag, 6. September, um 10 Uhr mit den

Spielen des Damen- und Herrenhauptfelds. Am Sonnabend folgen die Achtel- und Viertelfinale. Am Sonntag stehen jeweils um 10 Uhr die Halbfinale bei den Damen und die Halbfinale im Mixed auf dem Programm, das Halbfinale der Herren beginnt um 12 Uhr. Die Finalspiele folgen um 12 Uhr (Mixed), 14 Uhr (Damen) und 15.30 Uhr (Herren).

Karten für die Lilienthaler Volksbank Open gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des TCL im Sportpark, Tageskarten sind zudem am Eingang zum Turniergelände erhältlich.