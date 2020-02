Ab sofort berät das Apotheken-Team in den neuen Räumen: (v.l.) Bärbel Müller, Lena-Kim Kater, Jutta Geerdes-Böschen und Bettina Smolarek. (Andreas Schack)

im Vergleich zu vorher um rund 100 Quadratmeter vergrößert.

Die großzügige gläserne Eingangstür liegt nun, gut sichtbar, unmittelbar an der Falkenberger Landstraße und lädt alle Stammkunden sowie Interessierte zu einem Besuch der hell sowie modern gestalteten Apotheke ein.

Apotheker Uwe Hansmann freut sich über den gelungenen Umbau und die neue Technik: Dank des neuen Lagerautomaten verkürzen sich die Laufwege für die Mitarbeiter sowie die Wartezeiten für Kunden. (Andreas Schack)

Die Maler erledigen noch die letzten Pinselstriche und auch das eine oder andere Regal befindet sich im finalen Aufbau. Doch Inhaber Uwe Hansmann und Filialleiterin Lena-Kim Kater sind zufrieden: Der Umbau ist nach rund acht Wochen in diesen Tagen zum großen Teil abgeschlossen.

„Eine besondere Herausforderung für uns war natürlich unser Anspruch, auch während der Umbauzeit für die Kunden da zu sein. Und wir sind sehr glücklich, dass uns das gelungen ist. Unseren Kunden sind wir sehr dankbar für ihre Geduld“, sagt Hansmann, der mit seinem kompetenten Team neben dem neu gestalteten Standort in Falkenberg auch die Alte Apotheke sowie die Sankt-Jürgen- Apotheke führt.

Eine Vergrößerung und Modernisierung sei in Zeiten zunehmenden Wettbewerbs in der Branche nicht selbstverständlich. Doch für Hansmann war schnell klar, dass er genau diesen Standort ausbauen wollte. „Falkenberg ist lebendig und wächst“, erläutert er seinen Entschluss. „Die Verlängerung der Straßenbahnlinie hat viele neue Einwohner zu uns gebracht. Jetzt fehlen nur noch viele weitere Einzelhandelsgeschäfte“, sagt er.

Diskrete Beratungen

Bettina Smolarek und Bärbel Müller von der Falkenberg-Apotheke demonstrieren einen Hauttypentest. (Andreas Schack)

Filialleiterin Kater freut sich ebenfalls über die neuen Räume. „Wir haben jetzt viel mehr Platz – für unsere Kunden, für unsere Arzneien und Heilmittel sowie nicht zuletzt für uns selbst.“ Neben einem großzügigen und hell gestalten Verkaufsraum mit drei Beratungstresen nutzt das erfahrene Team nun auch einen neuen Behandlungsraum. „Dort können wir bei Bedarf in aller Ruhe mit unseren Kunden sprechen oder einfach diskret Maß nehmen, wenn etwa passgenaue Kompressionsstrümpfe angefertigt werden sollen“, erläutert Kater.

Im neuen Labor stellen die Experten zudem individuelle Rezepturen für Patienten her, in einem weiteren Raum lagern bereits fertige Arzneien, die für die Belieferung von Pflege- und Senioreneinrichtungen vorgesehen sind.

Eine echte Innovation ist der moderne Lagerautomat. „Wie in einem großen Logistiklager holt ein Roboterarm die benötigten Arzneien aus dem Regal und befördert die Verpackungen innerhalb weniger Sekunden nach vorn zu unseren Beratungstresen. Wir sparen dadurch viele Laufwege und können unsere Kunden schneller bedienen“, sagt die Apothekerin. Gerade in Zeiten wie diesen, wo zahlreiche Menschen mit Erkältung und Grippe eine schnelle Linderung suchten, sei das neue System ein Segen.

Lieferung nach Hause

„Bis zu 8000 Packungen verschiedener Medikamente kann der neue Automat lagern. Wir werden hier wohl so um die 5000 Einheiten ständig vorrätig haben“, erläutert Hansmann und spricht in diesem Zusammenhang die zuletzt unglückliche Verknappung vieler wichtiger Medikamente an. „Durch unser eigenes Netzwerk von Apotheken und eine gute Zusammenarbeit mit unseren Kollegen konnten wir bisher meist alle Bedarfe erfüllen. Sollten wir einmal etwas nicht auf Lager haben, bestellen

wir es und lassen es von einem

Boten direkt zu den Patienten nach Hause liefern“, sagt der Inhaber.

Zum Sortiment der Falkenberg- Apotheke gehören neben Arznei- und Heilmitteln auch verschiedene Pflegeprodukte, etwa für die Haut. „Für Kunden, die sich eine passgenaue Hautpflege wünschen, bieten wir im Februar eine kostenlose Hautanalyse an“, sagt Kater. „Wer Interesse hat, kann uns jederzeit ansprechen. Die typgerechten Pflegeprodukte, etwa von Avène, haben wir vor Ort vorrätig.“

Weitere Aktionen und Veranstaltungen locken zu einem späteren Zeitpunkt in die Falkenberg- Apotheke. Am Freitag, 13. März, etwa lädt das Team zu einem Diabetiker-Tag ein. Dann stehen ausführliche und persönliche Beratungen zu der Krankheit sowie entsprechende Hilfsmittel rund um das Thema im Fokus.