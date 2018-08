Bunte Festwagen und Fußgruppen bestimmen am Sonntag das Straßenbild in Borgfeld. (Ellen Stüdgens)

August, für inen Ausnahmezustand im Stadtteil. Die Borgfelder Schützengilde lädt alle Bürger aus Borgfeld und umzu ein, gemeinsam vier tolle Tage zu verbringen.

Die Gäste erwartet vor Ort der unnachahmliche Flair eines der größten, aber auch eines der letzten Schützenfeste in Bremen. Nicht nur die befreundeten Nachbarvereine nehmen daran teil, sondern seit vielen Jahren auch die Schützengesellschaften aus Berlin-Waltersdorf und dem oberfränkischen Weismain.

Beim großen Festumzug präsentiert sich die Schützengilde den Menschen aus dem Stadtteil und allen Gästen. (Ellen Stüdgens)

Die Besucher können sich jeden Tag ab 14 Uhr auf den Jahrmarkttrubel für Groß und Klein mit allem, was dazu gehört, freuen. Dieser findet auf dem Rewe-Parkplatz statt. Neben den typischen Gaumenfreuden sorgen ein Karussell, der Autoscooter Stardust und Fahrten im Kinderparadies für Spaß. Am Schießwagen kann außerdem die eigene Treffsicherheit unter Beweis gestellt werden.

Laternenlauf und Disco

Der Jahrmarktrubel gehört zum Borgfelder Schützenfest traditionell dazu und ist ein Spaß für alle Generationen. (Ellen Stüdgens)

Neben dem Jahrmarkt gibt es an allen Tagen im Festzelt auf der Schützenwiese, Hamfhofsweg 4, ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm. Dazu gehören für die jüngsten Besucher das Kinderfest sowie für alle die Zelt-

disco. Bei der Musikveranstaltung sei für jede Altersgruppe das Passende dabei, sagen die Organisatoren.

In der unmittelbar an die Schützenwiese angrenzenden Ernst-Klüver-Halle finden die Schießwettbewerbe statt. Nicht nur die Profis aus den Vereinen werden dort herausgefordert, ihr Adlerauge und die notwendige Ruhe unter Beweis zu stellen, sondern auch Nicht-Schützen und Schießlaien können aktiv werden und um den Titel des Volkskönigs wetteifern.

Eingeläutet wird das Schützenfest heute um 19 Uhr mit dem Fassanstich durch den amtierenden Schützenkönig Jan Wilhelm Klatte. Danach startet um 20 Uhr das insbesondere bei den jungen Borgfeldern beliebte Laternelaufen durch Alt-Borgfeld. Treffpunkt für den Lichterumzug ist die alte Grundschule, Katrepeler Landstraße 1. Als Belohnung erhalten die Kinder bei der Ankunft im Festzelt ein Geschenk. Um 22 Uhr wird dort beim Grand Opening zu Partymusik der Music Station gefeiert.

Am zweiten Festtag beginnt um

14 Uhr das Schießen um den Titel des Schülerkönigs. Im Anschluss findet das Teileschießen auf den Jugendvogel sowie das Schießen auf alle Scheiben statt. Ab 15 Uhr wird der Nachfolger des Kindervolkskönigs gesucht. Dazu sind Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren eingeladen, ihr Glück am Gewehr zu versuchen. Auch dabei gewinnen die beiden Erstplatzierten eine einjährige freie Mitgliedschaft in der Schützengilde und lernen den Schießsport kennen.

Im Anschluss schießen die Jugendlichen der Gilde, um ihre neuen Majestät für das Festjahr zu ermitteln. Gegen 18.30 Uhr enden schließlich die Wettbewerbe. Am Abend geht es um 21 Uhr mit einer Megaparty weiter,

sagen die Veranstalter: Hits aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren sollen den Partygästen einheizen und die ganze Nacht erklingen.

Am Sonntagmorgen zieht der Spielmannszug Lilienthal/Falkenberg durch Borgfeld und weckt die Bevölkerung an verschiedenen Plätzen mit Stücken aus seinem Repertoire. Treffpunkt für das Abholen des Königs ist um 9 Uhr an der Gaststätte Zum Dorfkrug, Borgfelder Landstraße 19. Von dort erfolgt der Marsch durch den Bremer Osten – über die Route

Katrepeler Landstraße, Lange Streifen, Moorkuhlenweg, Borgfelder Heerstraße und Hamfhofsweg. Er endet am Festzelt, in dem anschließend ein Gottesdienst gefeiert wird. Pastor Clemens Hütte gestaltet diesen um 10.30 Uhr gemeinsam mit der Chorgemeinschaft Borgfeld sowie dem Musikkorps Wittekind Wildeshausen. Nach der Andacht gibt es zur Stärkung im Festzelt eine Erbsensuppe für jedermann, zubereitet von der Fleischerei Jörg Tümpel.

Ein Höhepunkt des viertägigen Schützenfests ist am Sonntag der große Umzug durch Borgfeld, für den sich 30 Gruppen angemeldet haben. Um 12.45 Uhr treffen sich die Schützen zum Empfang der auswärtigen Gäste in der Borgfelder Landstraße gegenüber der Schule. Dort erfolgt die Aufstellung zum Festumzug. Nach der Begrüßung gegen 13.20 Uhr legen die Gildemitglieder am Ehrenmal einen Kranz nieder. Anschließend heißt es: Abmarsch. Der Weg führt durch folgende Straßen: Borgfelder Landstraße, Ratspieker-Platz, Katrepeler Landstraße, Kiebitzbrink, Brandenweg, Lange Streifen, Krögersweg, Moorkuhlenweg, Kiebitzbrink, Querlandstraße und Borgfelder Heerstraße. Er endet im Hamfhofsweg.

Humorvolles Gericht

Auf dem Festplatz startet um 15 Uhr ein Nachmittagskonzert mit zünftiger Blasmusik. Außerdem beginnen zeitgleich das Schießen auf die Volksscheibe und das Bogenschießen, das zum Schauen und Ausprobieren einlädt. Um 17 Uhr werden die Schützenkönigin und die Vizekönigin ermittelt.

Das Schützenfest geht am Montag, 27. August, um 10 Uhr in die letzte Runde. Auf dem Programm stehen für Mitglieder und geladene Gäste zum Start in den Tag das Schützenfrühstück und die Hackepeter-Gerichtssitzung, in deren Verlauf kleine und größere Verfehlungen mit einer großen Portion Humor vorgetragen und abgeurteilt werden.

Um 14 Uhr geht es weiter mit dem Schießen auf alle Scheiben und der Fortsetzung des Königsschießens auf zwei Adler. Außerdem geht an diesem Nachmittag um 15 Uhr im Festzelt der große Familiennachmittag über die Bühne. Das Zelt verwandelt sich dazu in eine Minidisco.

Um 17 Uhr beginnt das mit Spannung erwartete Schießen auf die Reste des Holzvogels zur Ermittlung des Königs und des Vizekönigs. Am Abend lädt die Gilde ab 19 Uhr bei freiem Eintritt zum Königsball ein. Im Festzelt erfolgen gegen 20 Uhr die Preisverleihung an die Sieger der Pokalwettbewerbe sowie die Proklamation der Schützenkönige und des Volksschützenkönigs. Anschließend werden die Majestäten gefeiert – zu Klängen der Top Secret Band.