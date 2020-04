Sylvia Braun, Jörg Tümpel und Ute Tümpel (v.l.) setzen auf Fleisch aus der Region. (Andreas Schack)

Die regionalen Produkte aus eigener Herstellung schmecken den Menschen einfach.

Zu Beginn der Grillsaison sind die gut gewürzten Bratwürste sowie das leckere und zarte Grillfleisch vom Schwein, Rind und Geflügel besonders an den Wochenenden sehr beliebt. Die Schlange der Wartenden führt deshalb oft

hinaus bis auf die Straße.

Die M5-Knacker und die Schweizer Griller gehören zu den beliebtesten Bratwürsten. (Andreas Schack)

Inhaber Jörg Tümpel kennt die Vorlieben seiner Kunden und hält ein entsprechendes Angebot parat. Sehr begehrt sind ihm zufolge etwa die Bratwürste nach Thüringer Art, die er noch nach einem Rezept seines aus Ostdeutschland stammenden Großvaters und Firmengründers Herbert Tümpel herstellt. Aber auch die M5-Knacker, ebenfalls nach eigener Rezeptur, bruzzeln vielfach auf den Grills in den Gärten des Ortsteils und darüber hinaus. Zur aktuellen Spezialitätenkarte gehören auch die herzhaften Schweizer Griller, mit Käse gefüllt und mit Schinken ummantelt.

Insgesamt mehr als zwei Drittel des Wurstangebots stammen bei der Fleischerei Tümpel aus eigener Herstellung. Dazu gehören hausgemachte Spezialitäten wie die Tümplinger Rotwurst, Leberwurst, Sülze und die Tümplinger Rostbratwurst, die laut Fleischermeister Tümpel viele Kunden als eine der „Besten unter den Bratwürsten“ loben.

Geräucherter und gekochter Schinken, Mettwurst, Kasseler, Roastbeef und Bockwurst – alle Schinken- und Wurstsorten haben eines gemeinsam: „Sie sind nach bewährten Rezepten, von hoher Qualität, mit den besten Zutaten und vor allem frisch hergestellt“, sagt Tümpel, der das Fachgeschäft inzwischen seit 22 Jahren erfolgreich führt.

Mehrmals in der Woche bezieht er ausgesuchtes Schweine-, Rind-, und Geflügelfleisch von bäuerlichen Betrieben aus der Region. Für seine Kunden bedeutet das stets frisches Fleisch. „Unsere Lieferanten kennen wir gut und dank der jahrelangen Zusammenarbeit wissen wir genau, dass ihr Fleisch unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllt“, erläutert Tümpel. Nichtsdestotrotz durchlaufen alle Lieferungen stets die hauseigene Qualitätskontrolle, bevor es an die Weiterverarbeitung zu den Spezialitäten für die Fleischtheke geht.

Qualität hat von Beginn an einen hohen Stellenwert in der Geschichte des Familienbetriebs – seit 1967, als der Fleischermeister Herbert Tümpel diesen in Borgfeld eröffnete. 1975 übernahm Rudi Gatz, der Onkel des heutigen Inhabers, das Fleischereifachgeschäft. 1998 übergab dieser wiederum an seinen Neffen und Enkel des Firmengründers, Jörg Tümpel, der den Familienbetrieb gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute führt.

2004 modernisierte Tümpel das Geschäft. Heute gehört der Meisterbetrieb, unter anderem dank seiner qualifizierten und engagierten Mitarbeiter, zu den führenden Adressen für Fleisch- und Wurstwaren, hausgemachte Spezialitäten und individuellen Service.

Infos zur Fleischerei, über das Mittagsangebot und Bestellmöglichkeiten von Platten und Braten gibt es im Internet unter www.fleischerei-tuempel.de.