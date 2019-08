In der Music Hall begeistern die Künstler alle Generationen. Mit Musiker und Schauspieler Axel Prahl (oben), Musiker Johannes Strate (Mitte) und den Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle ist für jeden Geschmack etwas dabei. (Hans-Henning Hasselberg)

Als Hans-Dieter Ludwig – kurz H.-D. genannt – den Club vor 25 Jahren gründete, war noch nicht abzusehen, wie sich die Music Hall entwickeln würde. „Wer hätte damals an solch einen Erfolg gedacht“, sagt die heutige Vereinsvorsitzende Ulrike Fischer, die sich fast von Beginn an für den Club engagiert. „Die Music Hall ist inzwischen auch ein Ausbildungsbetrieb“, erläutert sie. Dank der technischen Ausstattung können sich die jungen Lehrlinge dort in Veranstaltungstechnik – das umfasst Ton, Licht und Sicherheitsfragen – ausbilden lassen.

Seit zwölf Jahren wird die Music Hall Worpswede in neuer Struktur geführt. Zuvor erlebte der Club durch den Tod seines Gründers H.-D. am

11. Februar 2007 einen gravierenden Einschnitt. „Wir wollten die Music Hall als Gruppe führen“, erläutert Uli Kern als Vorstandsmitglied eine wesentliche Änderung. „Wichtige Dinge besprechen und entscheiden wir gemeinsam“, sagt auch Fischer.

Für die finanzielle Basis des Vereins sorgt mit regelmäßigen Spenden der rund 240 Leute zählende Freundeskreis der Music Hall. Im Lauf der Jahre sei die Arbeit viel aufwendiger geworden. Allein das Vertragswesen: „ Früher“, erinnert sich die Vorsitzende, „war es noch so, dass das Wort galt“. Heute müsse alles lückenlos abgesichert sein. „Handshake-Deals gibt es nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen.“

Als Fischer damals mit der Öffentlichkeitsarbeit der Music Hall anfing, wurden noch Briefe per Post verschickt. „Nach dem Briefverhältnis kam das Faxverhältnis, dann der Computer“, sagt die Clubchefin. Durch die Digitalisierung seien die Kommunikationswege vielschichtiger geworden. Ebenso die Vernetzung mit den Künstlern. Das habe unter anderem zur erfolgreichen Entwicklung der Music Hall beigetragen, ist Kern überzeugt.

Heute verhandelt der Vorstand der Music Hall mit Agenturen über die Auftritte der Künstler. „Wir haben ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis“, sagen die Vorsitzenden unisono. Das ermögliche es ihnen, ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Der Vorstand besteht neben Kern und Fischer aus dem zweiten Vorsitzenden Christoph Bayer, der stellvertretenden Vorsitzenden Elfi Kern sowie Marion Jenke, Kristina Baro, Torsten Widhalm, Alexa Baro, Sven Bartel und Andreas Wilhelm

Am Sonnabend, 21. September, sind die Zollhausboys mit ihrem zweiten Programm zu Gast und erzählen ihre Geschichte zu Ende. Am Sonnabend, 21. Dezember, tritt die Hamburg Blues Band auf, diesmal mit Überraschungsgästen. Nach einer großen Silvesterparty geht es am Freitag, 24. Januar, mit Axel Prahl und dem Inselorchester weiter.