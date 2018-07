Im kommenden Jahr soll der beliebte Schützenumzug auch durch die Neubaugebiete Borgfelds führen. (Borgfelder Schützengilde)

Vorsitzender der Gilde, das Programm für die Veranstaltung vor. Stattfinden wird das traditionsreiche Fest in diesem Jahr vom 24. bis 27. August.

Bereits vor dem eigentlichen Start findet am 13. August das Pokalschießen für das Schützenfest statt, am 19. August folgt das Pokalschießen der Borgfelder Vereine. Auftakt der vier tollen Tage ist der Bierfassanstich durch König Jan Wilhelm Klatte am Freitag, 24. August, um 19 Uhr im Festzelt auf der Schützenwiese, Hamf­hofsweg 4. Dort schenken die Schützen ein Fass Freibier aus, das traditionell die befreundeten Weismainer Schützen stiften. Um 19 Uhr schließt sich der Laternenumzug für Kinder und ab 22 Uhr die Zeltdisco mit der Music Station inklusive DJ und Radio Energy im Festzelt an.

Die Kür der Majestäten und die Übergabe der Pokale beim Königsball. (Borgfelder Schützengilde)

Großer Andrang erwartet

Am Sonnabend, 25. August, beginnt um 14 Uhr das Schießen. Abends wird ab 21 Uhr auf der großen Party mit Musik aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren nach Lust und Laune getanzt. „Wir rechnen mit einem großen Andrang. Denn die Besucherzahlen haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verdreifacht“, sagte Buchenau während der außerordentlichen Jahreshauptversammlung.

Das Königspaar 2017: Damenlorbeerkönigin Tatjana Stelljes und König Jan Wilhelm Klatte. (Borgfelder Schützengilde)

Früh aufstehen ist für Sonntag angesagt, wenn der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg ab 7 Uhr zum Wecken und Einholen der Könige durch den Ort marschiert. Nach einem Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Pastor Clemens Hütte, der Chorgemeinschaft Borgfeld und dem Musikzug Wittekind Wildeshausen gibt es pünktlich um 12 Uhr Erbsensuppe von der Schlachterei Tümpel.

Auf diese leckere Weise gestärkt formieren sich die Teilnehmer des großen Festumzugs um 13.20 Uhr am Ehrenmal zur Kranzniederlegung und zum anschließenden Festumzug. Buchenau kündigte für das nächste Jahr Änderungen im Ablauf an, da die Schützen für den Umzug künftig auch die Neubaugebiete in Borgfeld-Ost und -West einbeziehen möchten. Dazu werde eine Arbeitsgruppe gegründet, die eine geeignete Strecke ausarbeiten soll. „Wir wollen damit auch den Neubürgern das Schützenwesen näherbringen“, erläuterte der 1. Vorsitzende.

Der Schützenfestmontag beginnt mit dem traditionellen Hackepetergericht, bei dem die Verfehlungen der Schützenschwestern und -brüder gerichtet und bestraft werden. Das Jux-Gericht verfolgt vor allem einen Zweck: Geld für das Kinderfest zu sammeln, das am selben Tag von 15 Uhr an im Festzelt stattfindet. Höhepunkt des Borgfelder Schützenfests wird am Abend der große Königsball sein, bei dem die Pokale überreicht und die neuen Majestäten gekürt werden. Eine Neuerung gibt es auch hier: „Dieses Jahr haben wir mit der Gruppe Top Secret eine neue Band für die musikalische Gestaltung des Abends verpflichtet“, berichtete Buchenau.

Ein weiteres Thema der Hauptversammlung war neben Satzungsänderungen, die unter anderem durch die neue Datenschutzgrundverordnung notwendig wurden, die Maibaumaufstellung 2019. Die Schützen beschlossen auf der Versammlung, die Organisation zu übernehmen. Da der Maibaum dringend eine Auffrischung benötigt, sammelte Ortsamtsleiter und Schützenbruder Gernot Neumann-Mahlkau spontan Geld für Farbe ein. Nun werden sich die Schützen ans Werk machen und den Baum anstreichen. Die Schützenschwester Gunda Meyer erklärte sich bereit, das Schmücken des Baums für das kommende Jahr zu organisieren. Damit steht dem Tanz in den Mai am 30. April 2019 in und um die Schützenhalle nichts mehr im Weg.