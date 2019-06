Das Königshaus der Saison 2018/2019 hat auf vielen Terminen den Adolphsdorfer Schützenverein würdig vertreten. Am Pfingstwochenende endet die Amtszeit der Majestäten. Es gibt bereits einige Anwärter auf den Königsthron. (Christa Neckermann)

„Katja und Michael Kück sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig unser Schützenverein für unsere Dorfgemeinschaft ist,“ sagt Petra Böttjer, Pressewartin des Adolphsdorfer Schützenvereins. Der scheidende Schützenkönig

Michael Kück und seine Ehefrau Katja zogen vor etwa 15 Jahren in das malerische Dörfchen im Teufelsmoor und gehören inzwischen seit zehn Jahren zu den Grünröcken der Ortschaft.

„Wir sind von der Gemeinschaft sehr nett aufgenommen worden“, erinnert sich Katja Kück. Irgendwann sprach ein Bekannter die beiden nach einem entspannten Grillabend auf der Terrasse an und fragte, ob sie nicht beim Schützenverein vorbeikommen wollten. „Die nette Atmosphäre hat uns gleich gefallen und so sind wir vor zehn Jahren in den Verein eingetreten“, sagt Katja Kück. Während ihr Ehemann eher aus Spaß den Schießsport huldigt, hat sie durchaus sportliche Ambitionen. „Sie geht häufiger als ich zu den Übungsabenden“, sagt Michael Kück.

Diesem Holzvogel geht es am Pfingstwochenende in Adolphsdorf an den Kragen. Wer den Königsadler erlegt, löst den vorjährigen Schützenkönig Michael Kück ab. (Christa Neckermann)

Der Erfolg bleibt deshalb wohl nicht aus: 2016 wurde Kück Vizekönigin, 2017 errang sie die Ehre der Bezirksvizekönigin. Doch auch

Michael Kück ist kein Unbekannter unter den Schützen. „2018 wollte ich eigentlich gar nicht um die Königswürde mitschießen. Ich war als Adjutant des Vorjahreskönigs auf dem Fest und habe mich ganz kurzfristig entschlossen, doch mitzumachen“, erläutert er. Plötzlich war er unter den letzten Anwärtern, die den Vogel zur Strecke bringen wollten. „Ich habe angelegt und einfach draufgehalten. Plötzlich ist der Adler gefallen und ich wurde Schützenkönig“, sagt der noch amtierende Schützenkönig. Bis heute freut er sich über seinen Erfolg.

Die guten Schützengene wurden inzwischen innerhalb der Familie Kück weitergegeben: Sohn Jannis wurde 2017 Kinderkönig und Tochter Julina überzeugte im vergangenen Jahr als Lichtpunkt-Königin.

Auch in diesem Jahr feiert die

Familie, wie es sich in Adolphsdorf gehört, das Schützenfest mit, das traditionell am Pfingstwochenende ansteht. Mit dem Empfang bei Damenkönigin Mareike Wichels am vergangenen Sonntag nahm das Schützenfest bereits seinen Auftakt, doch die große Feier, zu der Tausende Gäste erwartet werden, steigt an diesem Wochenende.

Dass es keine Nachfolger für das Königshaus geben wird, ist dabei höchst unwahrscheinlich. Für die Veranstaltung vom 8. bis 10. Juni haben sich bereits mehr als eine Handvoll Schützen gemeldet, die darum kämpfen wollen, Kück den Titel abzunehmen. „Bei den Damen warten wir noch gespannt auf die Meldungen“, sagt Pressewartin Böttjer. Fest steht aber der Programmablauf: Während es am morgigen Pfingstsonnabend um

11 Uhr bei Juniorenkönigin Elin Böttjer einen Empfang mit Hot Dogs und Brause gibt, fällt der offizielle Startschuss des Festreigens um 13 Uhr mit dem Empfang des Schützenkönigs.

Festumzug durch das Dorf

Um 15 Uhr beginnt das Schießprogramm. Dabei werden die Titel der Vizekönigin, des Vizekönigs und des Juniorenkönigs ermittelt. In der Schützenhalle ist während des Wettbewerbs eine Kaffeetafel mit großem Kuchen- und Tortenbüfett gedeckt. Abends gibt es als Stärkung Feines vom Grill.

Am Pfingstsonntag geht das Schützenfest um 13.30 Uhr mit dem Empfang der Vereine und Gäste beim Dorfgemeinschaftshaus weiter. Ab 14.15 Uhr führt der Festumzug durch die Ortschaft, um etwa gegen 15 Uhr am Festplatz einzutreffen. Dort beginnt sowohl der gesellige Festbetrieb als auch das Schießen. Gegen 17 Uhr erwarten die Adolpshdorfer Schützen die Entscheidung um den Titel der

Damenkönigin und des Schützenkönigs.

Der Festball mit DJ Mallorca Uwe beginnt um 19.30 Uhr in der Schützenhalle. Ab 21 Uhr wird auf drei Tanzflächen in den Festzelten mit Maurice Durand, der Liveband KomboO und DJ Björn gefeiert. Der Eintritt zu allen Partys ist frei.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, finden sich die Adolphsdorfer Schützen und ihre Gäste um 12 Uhr zum Frühschoppen und einem humorvollen „Sündengericht op Platt“ in der Schützenhalle ein. DJ Uwe sorgt dabei für die musikalische Untermalung. Von 14 bis 18.30 Uhr findet das Schießprogramm statt, wobei ab 14.30 Uhr die Kinder ihre neue Majestät und die Kleinen ab sieben Jahren ihren Lichtpunktkönig ermitteln. Zudem gibt es auf dem Festplatz einige Aktionen für die jüngsten Schützenfestbesucher.

An allen drei Festtagen können sich Interessierte zudem am Volkskönigschießen beteiligen.