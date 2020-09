Heike Wilhelm von der Initiative Wir an der 4 und Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann werben für die Aktion am Freitag und Sonnabend, 11. und 12. September, die den örtlichen Einzelhandel unterstützen soll. (Lutz Rode)

Die Vielfalt des Einzelhandels in

Lilienthal ist vergleichsweise groß. Wer die zahlreichen Händler und Dienstleister in den vergangenen Tagen zum Einkaufen besucht hat, dem werden vielleicht die besonderen Einkaufstüten mit der Aufschrift Heimat Shopper aufgefallen sein. Viele Geschäftsinhaber haben diese in ihre Schaufenster gehängt, um auf besondere Aktionstage am Freitag und Sonnabend, 11. und 12. September, aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Einkaufen bei Freunden und Nachbarn“ wird der lokale Handel dann in den Mittelpunkt des Interesses gerückt werden. Die Kunden dürfen sich auf besondere Angebote freuen.

Zum dritten Mal machen die Einzelhändler und Gewerbetreibenden der Wümmegemeinde bei der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade unterstützten Aktion Heimat shoppen mit. Insgesamt 22 Gewerbevereine und Kommunen zwischen Elbe und Weser beteiligen sich laut der IHK an den Aktionstagen, an denen die Vorteile der lokalen Wirtschaft sowie die Vielfalt des Handels, der Gastronomie und der Dienstleistungen präsentiert werden.

Lokal shoppen ist im Trend

Wie wichtig der Einkauf vor Ort ist, das hätten in den vergangenen Monaten viele Menschen bereits verstanden, sagte der Lilienthaler Bürgermeister Kristian Tangermann. „Die Corona-Krise hat das Bewusstsein für die Regionalität gefördert. Nicht nur die Frage, was wir einkaufen, sondern auch wo beschäftigt die Menschen mehr denn je“, erläuterte er Ende August anlässlich der Bekanntmachung des Heimat shoppens in seiner Gemeinde. „Einen lebendigen Einzelhandel zu haben, trägt zur Lebensqualität eines Ortes bei“, sagte

Tangermann.

Auf die Vorteile des vielfältigen lokalen Angebotes aufmerksam zu machen, ist auch der Wunsch von Geschäftsfrau Heike Wilhelm: „Seit Beginn der Pandemie und der Einschränkungen, die sie mitgebracht hat, ist es wichtiger denn je, vor Ort einzukaufen und die lokalen Geschäfte zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern, den Ort lebendig zu halten und die hiesige Wirtschaft zu stärken“, erläutert sie. Mehr als 20 Teilnehmer haben sich zum Mitmachen angemeldet. Die Papier-Einkaufstüten mit der markanten Aufschrift und das dazugehörige Informationsmaterial zu den beiden Aktionstagen liegen nun überall aus. Beim Heimat shoppen mit von der Partie sind unter anderem: ITC Inter-Tel – der Telefonladen, Exclusiv Mobil / Post, Juwelier Dieter Thiel, Orien-Thal, Fruchtlädchen Pein, Fotohaus

Lilienthal, Ihr Reiseladen, Hofmolkerei Dehlwes, Boutique Jacqueline, De Uhrmooker, Nowa Manufaktur, Fahrrad Wiegetritt, Sporthaus

Ehlers, Uhren Meyer, Futterhaus, Haar – Spielzeug und Küche, Tri – IT Service, SAM, Platzhirsch, Moor Flowers, Akora Shop, Friseur Krumbach, Jeans Laden, Orthopädie-Schuhtechnik Lameter, Edeka Breiding, Nabu, Victoria Versicherungen und Beauty Cars. Alle Geschäftsinhaber freuen sich darauf, ihre Stammkunden sowie neue Kunden mit ihren Angeboten zu begeistern.