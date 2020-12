Auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum erzählt ein Großvater seinem Enkel Anekdoten aus der Schulzeit. (Jens Büttner, dpa)

Ole siene lütten Hannen sünd iescold un he druckt sein Opa Hans siene; dor föhlt he sik warm un seker. „Opa, vertell doch mal wat ut diene Schooltiet“, meent Ole. „Jo jo, mien Jung manchet weer schön un’n poor Soken eben nich. So is dat nu mal.“ „Hest du wat utfreten?“ „Jo un nee“, druckst Opa Hans rum. „Opa, vertell doch mal: Wat weer nich so goot?“

As ik inschoolt weer, ­mössen wi morgens eerst tosamen singen. Dennso legen wi de Hannen up’n Disch, un Herr Weise kontrolleer, off de Fingernagels un de Hals un Nacken sauber weer’n. Un dat weer natürlich nich bi jedeen von us Jungs so. Een „Zack“ mit’n Rohrstock un de Tranen sind kullert. Bekanntschap mit’n Rohrstock un de pienliche Blamaasch, nee dat wull so licht kener von us. De Deerns hebbt den Rohrstock nich kennenlehrt. Wenn dor wat nich stimmen dä, hett Herr Weise jümmers heel lies wat flüstert, dat schullen wi Jungs nich hören. Komisch, van daag wüllt de Deerns un Froonslüüd de „100-prozentige Gliek­berechtigung“. Damals hebbt se over nix seggt! Dat weer for mi jo noch allens to ­verkraften. Segg mal, kennst du enen Seemannsknütten?“

„Nee, wat is dat?“, fragt Ole. „Dat is’n Knütten mit’n Tau for de Takelage for’n Schipp up See un is en heel besunners sekerer Knütten. Egentlik köönt blots Seelüüd em utenannerpulen.“ „Worum vertellst du mi sowat, Opa?“ „Jo, mien Jung, dat is mi meist schaneerlich un ik hebb dor noch nie över snackt. Over nu will ik di dat vertellen: As ik mit sechs Johren inschoolt wurr, kregen wi ene Schiefertafel un enen Griffel to’n schrieven. Dat möök ok richtig Spaß. Bold harr ik dat Geföhl, dat use Klassenlehrer Herr Weise mi up de Finger keek. Eenes daags kummt he doch bats mit’n Tau an un meent: „Das wird sich ändern. Du schreibst ab sofort mit der rechten Hand und nicht mehr mit der linken. Und deshalb binde ich deine linke Hand ans Bein der Schulbank fest. Auf diese Weise kannst du nur mit der rechten Hand schreiben.“

He fackelt nich lang, un batsweer ik fastbunnen. Ik föhl mi as’n Hund an’e Keeden. Jeden morgen de selbige Prozeduur. Vor Wut hebb ik mi enes daags losreten. Aver dor harr ik nich mit Lehrer Weise reekend. „Jetzt mache ich einen richtigen Seemannsknoten; und zwar für ein halbes Jahr lang. Dann kannst du garantiert mit der rechten Hand schreiben.“ En paar Mitschölers harr’n ehren Spaß daran, mi to argern. Up’n Weg no Huus grölten se: „Hansilein hat Tau am Bein!“ Tofällig hett use Mama dat hört. Ik bebb ehr unner Tranen denn ok allens vertellt. Se hett mi in’n Arm nahmen, över’n Kopp strookelt un meen: „Ween man nich, mien Jung, de Tiet geiht ok vörbi un Lehrer Weise meent dat seker goot mit di.“ Ja, so weer dat damals. Wat de Lehrer in’e School „dä un sä“ wurr von de Öllern för richtig befunnen. Dat is vondaag anners. Gott sei Dank!

Aver nu mien Jung, mööt wi us beielen. Dat ist bald düster, un wi mööt us noch’n schönen Wiehnachtsboom utsöken.“ Irmgard Mysegaes