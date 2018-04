Ob dekorative Wohnaccessoires, schöne Geschenkideen oder edle Öle, Essige, Kräuter sowie Gewürze – in ihrem frisch umgestalteten Geschäft hält Inhaberin Anke Richter-Lünzmann für jeden Geschmack und Anlass das Richtige bereit. (Klaus Göckeritz)

Borgfeld hat in Sachen Wohn- und Lebensqualität einiges zu bieten. Dazu gehört auch ein

gut sortierter Einzelhandel. Im Ortskern lassen sich alle Dinge des täglichen Lebens erledigen – und man kann somit weite Wege sparen, sagt Anke Richter-Lünzmann vom Fachgeschäft Carpe Diem.

Ein Einkauf lohnt sich dort in diesem Frühjahr ganz besonders. Die Inhaberin hat den Verkaufsraum von Grund auf neu gestaltet. Der lange Jahre prägende Raumteiler gehört der Vergangenheit an. Jetzt ist das Sortiment luftiger und klarer angeordnet, erläutert sie. Die eine Seite des Verkaufsraums gehört dem Bereich Accessoires, Deko und Geschenkartikel. Die andere bietet ein außergewöhnliches Sortiment an feinen Lebens- und Genussmitteln. In Zahlen heißt das: Das Geschäft bevorratet 160 Sorten Tee, 14 Sorten Öle, 22 verschiedene Essige sowie 18 Sorten Liköre und Spirituosen. Das kann sich sehen und vor allem schmecken lassen. Wobei die Firmenchefin insbesondere auf die Produkte der Genussmanufaktur Wajos aus dem rheinland-pfälzischen Dohr hinweist.

Koll Wir sind Borgfeld (Klaus Göckeriitz, Klaus Göckeritz)

Der Name Wajos steht unter anderem für veredelte Oliven­

öle in verschiedenen Varianten, etwa Knoblauch, Orange, Steinpilz, Trüffel oder Peperoni. Aber auch Essigspezialitäten wie

Granatapfel-Himbeer oder Balsam mit Riesling, die sich bestens zur Abstimmung von Salaten und Saucen eignen, gehören zum Sortiment. Bekannt ist die Marke darüber hinaus für ihre Kräuter- und Gewürzprodukte, die sich als Aufstrich auf Baguette, als Dip oder zur Verfeinerung von Gerichten eignen. Besonderen Wert legt Richter-Lünzmann darauf, dass alle Artikel aus dem Hause Wajos ohne Zusätze und künstliche Aromen hergestellt werden.

Aber auch Liebhaber anderer Köstlichkeiten kommen in dem Fachgeschäft auf ihre Kosten. Pralinen mit der passenden Spirituose als Geschenkidee zählen ebenso zum Angebot von Carpe Diem wie Kaffee und der „Absacker aus Germany“. Dahinter verbirgt sich ein edler Kräutertropfen mit 28 Volumenprozent, den es in unserer Region nur in Borgfeld gibt.

Die Ladeninhaberin weist in diesem Monat zudem auf die Teesorten Borgfelder Vielfalt (schwarz), Göttertempel (grün) und Perle des Nils (Roiboos) hin. Weitere Höhepunkte ihres Sortiments sind der Essig des Monats (Erdbeer), leckere Trüffel sowie schöne Geschenkideen, etwa Seidentücher, Wohnaccessoires oder Dekoartikel. Besonders schmückend ist auch das wertige Geschirr der Marke Maxwell. Abgerundet wird alles durch einen ausgezeichneten Service sowie ein tolles Team mit den Mitarbeiterinnen Sabine Harress und Christina Brand.

Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags

von 9.30 bis 18 Uhr, mittwochs

von 9.30 bis 13 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.

carpediem-borgfeld.de.