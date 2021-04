Elektroniker haben ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. (Franziska Gabbert und dpa tmn, dpa-tmn)

„Die Auftragslage ist gut, und unsere Mitgliedsbetriebe können trotz des Coronavirus beinahe wie gewohnt arbeiten, natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, berichtet Detlef Wacker, Obermeister der Elektro-­Innung Osterholz.

Innungs-Obermeister Detlef Wacker (l.) und sein Stellvertreter Lars Kollasch setzen auf eine gute Ausbildung, um den Herausforderungen der technischen Entwicklung gewachsen zu sein. (Monika Fricke)

Regenerative Energiequellen sind nach wie vor ein großes Thema. Auch für Privathaushalte lohnt es sich, über eine Photovoltaik­anlagen nachzudenken. Neben dem Wunsch, an der Energiewende teilzuhaben, entscheiden sich viele Hausbesitzer auch aus finanziellen Gründen für den Strom aus Sonnenenergie. Denn nicht genutzter Strom kann in der Regel ins Netz eingespeist werden und wird vergütet.

Die Speichertechnik schreitet ebenfalls voran, sodass der selbst erzeugte Strom auch nachts genutzt werden kann. Zudem kombinieren Besitzer einer Photovoltaikanlage das System gern mit einem Elektroauto, dessen Batterien über eine sogenannte Wallbox in der Garage mit Strom aufgeladen werden. Für die Innungsbetriebe gibt es aktuell in beiden Bereichen viel zu tun. Auch der Bereich Smart Home nimmt immer mehr Raum ein. Die Mitarbeiter der hiesigen Elektrobetriebe beraten ihre Kunden gern zu den Möglichkeiten und setzen gewünschte Maßnahmen kompetent um. So können zum Beispiel die Rollläden, die Beleuchtung, Entertainmentsysteme und vieles mehr an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden. Für Sicherheit und Gesundheitsvorsorge gibt es ebenfalls zahlreiche moderne Lösungen, die die Mitarbeiter der Fachbetriebe ihren Kunden gern vorstellen.

Affinität zu Technik

Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist weiterhin groß. Hoffnungen setzt die Branche in den Nachwuchs. Auch wenn der Berufsweg des Elektronikers häufiger von männlichen Schulabgängern eingeschlagen wird, interessieren sich stetig mehr Frauen für die Tätigkeit.

Eine Affinität zu Technik, mathematisches Verständnis und Genauigkeit sind Grundvoraussetzungen, um die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. In den dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit lernen die angehenden Elektroniker, Systemkomponenten zu installieren, Fehler zu analysieren und zu beheben, Steuerungen aufzubauen und zu prüfen und vieles mehr. Weitere wichtige Inhalte sind die Sicherheit am Arbeitsplatz und der Umgang mit den Kunden. Die Aussicht auf eine Festanstellung nach der bestandenen Gesellenprüfung sei gut, berichtet Wacker. „In der Regel haben die jungen Leute gute Perspektiven in den hiesigen Betrieben.“ Im Anschluss an die Ausbildung gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und Spezialisierung.