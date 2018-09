Karin Görges, Torben Meyer, Anja Dähncke und Martina Dammann (von links) vom WIR kündigen ein attraktives Programm an und freuen sich auf viele Besucher in Lilienthal. (Klaus Göckeritz)

Zahlreiche Einzelhändler beteiligen sich mit Aktionen am Herbstmarkt und locken morgen die Besucher in die Straßen Lilienthals. So zeigt der Jeans Laden den frisch eingetroffenen neuen Herbstlook – sportiv,

lässig und stilvoll. Ob passformstarke Markenjeans in coolen Optiken oder Outfits in modischen und klassischen Kombinationen – das Team freut sich bei einem Gläschen Sekt auf reges Interesse an der Mode. „Auch Schnäppchenjäger sind willkommen“, sagt Inhaberin Brigitte Stelljes. Die seit vielen Jahren in der Hauptstraße ansässige Boutique Jacqueline bietet ebenfalls aktuelle Herbstmode aus Italien und Frankreich an.

Die Expertinnen der Kosmetik- Parfümerie Hansmann sind ebenfalls dabei und bieten unter anderem die beliebten Wundertüten mit Produkten der Parfümerie sowie der Apotheke zum Preis von 9,95 Euro an. Der Erlös geht vollständig an die Bürgerstiftung Lilienthal für die weiteren Projekte.

Sabine Dierling präsentiert in ihrem Geschäft Einrichtungsideen. (Klaus Göckeritz)

Ein großes Programm fahren Spielwaren Haar sowie Tisch und Küche Haar auf. Dort wird ein zünftiges bayerisch angehauchtes Oktoberfest mit Brezeln und Bier gefeiert. Auf die Kinder wartet ein spannender Spielenachmittag mit mehreren Stationen, sagt Anke Haar. Besondere Angebote kündigt die Nowa-Manufaktur an. An dem Stand gibt es Haushaltswaren jeglicher Art. Beworben wird insbesondere ein leistungsfähiger Staubsauger der Marke Invictus mit einem rund 30-prozentigen Rabatt.

Das Fachgeschäft Platzhirsch öffnet morgen auch seine Türen und präsentiert attraktive Mode. Auf die Kollektion des Herstellers Naketano gibt es dort beim Herbstmarkt einen 20-prozentigen Rabatt.

Rund 40 Geschäfte öffnen morgen ihre Türen – darunter der Platzhirsch. (Klaus Göckeritz)

Einen Besuch wert ist im Rahmen des sonntäglichen Einkaufsbummels das Ladengeschäft von Antikes und Kurioses gegenüber vom Ärztehaus. Wie der Name schon sagt: Martin Janssen hat in seinen Geschäftsräumen eine Vielzahl von antiken und kuriosen Dingen zusammengetragen und bietet sie im Rahmen des Herbstmarkts zu top Preisen an. Während das Fotohaus in der Hauptstraße stets eine gefragte Adresse rund um die Themen Fotografie und Ausrüstung ist, kommt von dieser Stelle noch eine weitere Besonderheit: Inhaberin

Karin Görges hat einen engen Bezug zur Musik und hat bei der Gestaltung des Rahmenprogramms mitgewirkt. DJ Bene legt gefragte Titel auf und wird sich den Wünschen des Publikums annehmen. Bei einer Verlosung winken dort zudem eine Digitalkamera und weitere Sachpreise.

Der Tui-Reiseladen lockt bei einem großen Well-Fit-Aktionstag ebenfalls mit einer Verlosung. Als Hauptgewinn winkt dem Sieger ein abwechslungsreicher Aufenthalt im

Robinson Club in Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Foodtruck sorgt mit leckeren Burgern, Smoothies und Getränken für eine Stärkung beim Sonntagsbummel. Dieser könnte zu Juwelier Thiel führen. Dort finden Kunden nicht nur stets einen kompetenten Ansprechpartner für Uhren und Schmuck. Der Firmeninhaber macht morgen einmal mehr auf sein großes Sortiment und insbesondere auf seine Kollektion an Trauringen aufmerksam. In seinem Geschäft können sich die

Besucher von 13 bis 18 Uhr in entspannter Atmosphäre und bei einem Glas Prosecco informieren.

Apropos Entspannung: Bei einem Gang über den Herbstmarkt lohnt eine Einkehr. Die Bäckerei Rolf beispielsweise bietet Kaffee und Kuchen sowie frisch gebackenes Kürbisbrot. Im Klostercafé in der Klosterstraße/Ecke Stadskanaal gibt es neben selbst gemachten Torten und Kaffeespezialitäten einen Blick auf das Geschehen.

Frisch gestärkt kann es zu Sporteve gehen. Hier informieren die

Expertinnen über Fitnessangebote für Damen – einschließlich Sonderkonditionen mit Sparpotenzial.

Gespannt sein darf man auf die neuen Räumlichkeiten von Dierlings Einrichtungen. Nach dem Umzug präsentieren Andreas und Sabine Dierling ihre Ware im neuen Licht und kündigen exklusive Angebote an.

Die Organisatoren freuen sich über das große Engagement aller Beteiligten. „Ein Besuch in Lilienthal lohnt immer“, sagen Torben Meyer, Karin Görges, Martina Dammann und WIR-Geschäftsstellenleiterin Anja Dähncke übereinstimmend. Besucher und Kunden kommen also gleichermaßen auf ihre Kosten – ob bei einem Bummel oder beim Einkauf in einem der vielen Geschäfte.

Der verkaufsoffene Sonntag findet morgen von 13 bis 18 Uhr statt, der Flohmarkt in der Klosterstraße von 11 bis 18 Uhr. Parkplätze für die Besucher stehen bei den Firmen Poliboy (Torneestraße 5) und Edeka Breiding (Falkenberger Landstraße 7a) zur Verfügung.