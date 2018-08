Das Entsorgungszentrum der Abfall-Service Osterholz GmbH in Pennigbüttel öffnet an diesem Sonntag seine Türen für Besucher.

Ob Hausmüll oder schadstoffhaltiger Problemabfall – bei der

Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO) gilt in beiden Fällen die Prämisse einer fachgerechten, zuverlässigen und pünktlichen Abholung und Entsorgung. Und das seit 20 Jahren. Das ist ein Grund zum Feiern: Jede Menge Mitmachaktionen, Informationen, Livemusik und Überraschungen kündigt die ASO zum Aktionstag anlässlich ihres runden Geburtstags an.

Auf dem weitläufigen Gelände des Entsorgungsunternehmens in der Siemensstraße 4b wird am morgigen Sonntag, 19. August, von 10 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Dann können die Besucher sich bei den Experten über die Abfallwirtschaft im Landkreis informieren und hinter die Kulissen des Unternehmens blicken. „Wir sind seit 1999 mit der ASO am Standort in Pennigbüttel“, sagt Geschäftsführer Christof von Schroetter. „Bisher haben wir noch nie etwas Größeres gemacht, um den Menschen zu zeigen, was wir tun“, erläutert er. Das soll sich an diesem Wochenende mit einem Einblick in das Entsorgungsunternehmen ändern.

Beim Abfall-Service Osterholz werden viele verschiedene Abfälle angenommen und weitergeleitet. (Christian Kosak)

So geht es in einem Recycling-Parcours geht es um zehn Wertstoffe – und ums Gewinnen. Die Teilnehmer haben die Chance auf ein E-Bike, eine Ballonfahrt für zwei Personen oder einen Veranstaltungsgutschein im Wert von 150 Euro. Auch an die jüngsten Gäste hat das Organisationsteam gedacht: Die Mitarbeiterinnen

Claudia Kahrs und Annemarie Lampe haben eine Hüpfburg und einen Schminkstand für die Geburtstagsfeier geordert. Außerdem werden diverse Spiele aufgebaut, wie Mülltonnen-Torwandschießen und eine Fotobox.

Kleine und große Gäste können beim Tag der offenen Tür eine Runde im Müllwagen mitfahren sowie Abfalltonnen auskippen. Wer sich traut, darf selbst den Müllbagger bedienen. Außerdem dürfen die Besucher einen Blick in die Fahrzeuge auf dem Entsorgungsgelände werfen.

Kostenloser Kompost

Mit einer amüsanten Showeinlage zum Thema Müll ist der Comedian Herr Stinknich auf dem Gelände unterwegs und unterhält die Besucher. An mehreren auf dem Areal verteilten Ständen geben Mitarbeiter Auskunft über den Abfall-Service und verteilen kostenlose Kompostproben. Außerdem werden Führungen durch das Entsorgungszentrum angeboten.

Dass die großen Tonnen nicht nur zum Müllsammeln nützlich sind, beweisen die Groove Onkels aus Bohmte. Das Musikensemble wird im Stil der britischen Perkussion-Band Stomp den Behältern turbulente Töne entlocken. Das sei eine echte Belastungsprobe für die Mülltonnen, sagt ASO-Chef von Schroetter. Zum musikalischen Rahmenprogramm gehören zudem die Männer des Shanty-Chors

Segelclub Hamme und die Singmäuse der Grundschule Buschhausen. Mehrere Partner der ASO, wie die Osterholzer Stadtwerke, die Berufsbildenden Schulen, die Biologische Station Osterholz, die Repair-Café-Initiativen und weitere werden sich am Aktionstag der Bevölkerung präsentieren.

Im hinteren Bereich des Entsorgungsunternehmens befindet sich eine Schlemmermeile. Dort versorgen neun Food-Trucks die Gäste mit Süßkartoffel-Pommes und Burgern, Bio-Pizza, Pasta, asiatischen Leckereien, Currywurst mit scharfen oder milden Soßen, Hot Dogs, Crêpes sowie Eis. Am Truck von Bäckermeister Timo Behrens aus Pennigbüttel gibt es frischen Blechkuchen, dessen Verkaufserlös dem SOS-Kinderdorf Worpswede zugutekommt.

Parkplätze für Autos gibt es auf dem ASO-Betriebsgelände nicht, nur Abstellflächen für Fahrräder. Im Industriegebiet in der Siemensstraße seien aber ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden, informiert das Organisationsteam.

Im Zuge der Vorbereitungen bleibt das Entsorgungszentrum in Pennigbüttel heute geschlossen. In Schwanewede ist jedoch der Wertstoffhof geöffnet. Außerdem eröffnet heute der Wertstoffhof in Lilienthal – beide Stellen sind Ausweichmöglichkeiten.