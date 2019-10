Auf den Straßen in Tarmstedt ist am Wochenende einiges los: Der Herbstmarkt lockt am Sonnabend und Sonntag mit allerlei Angeboten und Aktionen. (Klaus Göckeritz)

und 13. Oktober, steht der Ort im Zeichen des Herbstmarkts mit Erntefest und verkaufsoffenem Sonntag. Die Organisatoren der Wirtschafts-Interessen-Gemeinschaft (WIG) und der Holschendorfer Crew haben sich dafür einiges einfallen lassen und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Morgen fällt der Startschuss für den Herbstmarkt um 13.30 Uhr mit dem Erntewagenumzug. Der Marsch der geschmückten Wagen und Fußgruppen führt vom Buschplatz in Holschendorf in den Ortskern, durch die Gartenstraße, die Schulstraße und die Bahnhofstraße zum Festplatz beim Tarmstedter Hof in der Hauptstraße 16. Dort beginnt mit dem Einzug der Erntekrone ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann hält die Festrede.

Am Abend lädt die Holschendorfer Crew ab 20 Uhr zum Festball ins Zelt am Tarmstedter Hof ein. Für die passende Musik sorgt die Combo Shotgun.band.

Nach einer möglicherweise kurzen Nacht laden die beiden Pastoren Benjamin Fromm und Martin Rothfuchs am Sonntag um 10 Uhr zu einem Erntegottesdienst ein. Beim anschließenden bayerischen Frühschoppen im Tarmstedter Hof serviert das Team des gutbürger-

lichen Restaurants deftige Haxen, Weißwurst und Maßbier.

Am Herbstmarkt beteiligen sich an beiden Tagen auch zahlreiche örtliche Einzelhändler. Wer noch auf der Suche nach herbstlichen Trends ist, dürfte bei einem Bummel durch die Tarmstedter Straßen auf seine Kosten kommen und fündig werden. Das Team von Otten Schuh in der Wilstedter Straße 1 etwa macht an beiden Tagen Lust auf Farbe und zeigt die aktuelle Schuhmode. Passend dazu gibt es Gürtel und Handtaschen. Dazu gilt ein Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

Was die Herbstmode noch zu bieten hat, präsentieren Kundinnen und Mitarbeiterinnen am heutigen Freitag und Sonntag auf zwei Modenschauen bei Fahjen. Das Modehaus lädt heute um 19 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr zu den Präsentationen in seine Geschäftsräume in der Bahnhofstraße 1 ein. Außerdem gibt es beim Kauf von zwei Artikeln nach Wahl einen Nachlass von 20 Prozent.

Mode und mehr

Wer seinen Garten winterfest machen möchte und dafür noch Utensilien benötigt, sollte einen Besuch im Raiffeisen-Markt nicht versäumen. Der Markt in der Hauptstraße 23 gewährt an beiden Aktionstagen 15 Prozent Rabatt auf das vorrätige Sortiment. Bereits seit diesem Montag gibt es 25 Prozent Nachlass auf alle Pflanzen.

Bei Michaelis Schuhe + Sport spiegelt sich der Herbstzauber in den aktuellen Modellen wider. Dort zeigt Jessica Meyer am Wochenende zudem Schilder aus Holz und Monika Richter präsentiert die neue Schmuckkollektion des österreichischen Juweliers Dekoster.

Vor dem Schuhgeschäft serviert Steinbach’s Kult-Kaffee aus Lilienthal aus einem liebevoll restaurierten VW-Bulli leckere Kaffeespezialitäten. Das aromatische Heißgetränk wird ausschließlich in biologisch abbaubaren Bechern serviert, zu jedem Kaffee gibt es einen Keks. Am Sonntag gibt es im Schuhhaus zudem leckeres Popcorn.

Die Experten von Hörgeräte- Akustik Schumacher demonstrieren die neueste Hörtechnik in Form der kleinen Geräte von Signia Pure und laden zu einem kostenlosen Hörtest ein. Außerdem gibt es am Sonntag ab 13 Uhr eine deftige Gulaschsuppe und ein Glas Wein zum Preis von 2,50 Euro.

Wer überhaupt vom vielen Schauen und Shoppen hungrig geworden ist, findet bei Fleischerei Bösch in der Poststraße 15 eine willkommene Stärkung. Dort warten würziger Zwiebelkuchen und frischer Federweißer, Rostbratwurst und die beliebten Curver- Fries in der Tüte auf die Gäste des Herbstmarkts.

Die jungen Besucher können sich auf mehrere Fahrgeschäfte, eine Hüpfburg bei der Volksbank und am Sonntag ab 14.30 Uhr auf Ponyreiten freuen. Zur Stärkung von Jung und Alt halten entlang der Marktmeile viele Schlemmerbuden deftige und süße Leckereien bereit. Das DRK-Haus am Jan-Reiners-Platz lädt zudem ab 14 Uhr zu Kaffee, Torten und Kuchen ein.

Flohmarkt ohne Gebühren

Auf einer Bühne am Kreisel Bahnhofstraße/Poststraße spielt am Sonntag von 14 bis 15 Uhr die

Alternative-Rockband Highway Six aus Bremen. Ab 16 Uhr tritt an gleicher Stelle der Entertainer und Speedtexter Mister Swing auf.

Am Sonntag gibt es ab mittags zudem einen kostenlosen Flohmarkt, bei dem gut erhaltene Gegenstände gegen kleines Geld den Besitzer wechseln. Die Stände können ohne Anmeldung aufgebaut werden.

Der Tarmstedter Herbstmarkt findet am 12. und 13. Oktober statt. Das Erntefest steht am Sonnabend ab 13.30 Uhr im Mittelpunkt, der verkaufsoffene Sonntag lockt von 13 bis 18 Uhr.