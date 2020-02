Dirk Stelljes, Monika Tietjen und Nicole Stelljes vom Blumenhaus Meyer (l.) sowie Anja Behrens von Moorflowers sind Experten in floristischen Fragen. (Andreas Schack)

Doch der Valentinstag bietet auch Familien und Freunden die Möglichkeit, mit einem kreativen Geschenk einmal Danke zu sagen.

So nutzen die in der Vereinigung Lili-Live organisierten Einzelhändler in Lilienthal den Valentinstag, um sich bei ihren Kunden für ihre Treue zu bedanken. Die teilnehmenden Geschäfte verteilen am Tag der Liebenden rund 1000 Rosen an ihre Kunden. Auch Mitglieder des Wirtschaftsinte­ressenrings (WIR) beteiligen sich an der beliebten Aktion.

Die Rosen dafür organisiert wie in den Vorjahren Anja Behrens vom Blumengeschäft Moorflowers in der Falkenberger Landstraße 72. Im Vorfeld kommen die lokalen Händler zu ihr, um die Rosen abzuholen. Neben der klassischen roten Blume hat Behrens aber noch viele weitere Ideen für den Valentinstag. „Wir binden gern Lieblingssträuße für Lieblingsmenschen“, sagt die Expertin. Dabei müssten es keineswegs immer Rosen sein. „Auch Tulpen, Ranunkeln und Freesien können das Herz erfreuen“, sagt sie.

Wenige Tage vor dem Valentinstag hat Behrens noch einen Do-it- yourself-Workshop gegeben, in dem sie mit ihren Kundinnen gemeinsam blumige Herzformen aus Naturmaterialien und Draht formte sowie fertige Steckunterlagen mit Schnittblumen füllte – als ganz persönliches Geschenk. Für alle, die nicht an diesem Workshop teilnehmen konnten und dennoch einen schönen Strauß verschenken möchten, hat die Blumenhändlerin viele weitere Ideen, Gestecke, Töpfe und Sträuße vorbereitet.

Der Blumenfachhandel hat sich auch in Lilienthal mit besonderen Ideen auf den Tag der Verliebten vorbereitet. (Andreas Schack)

Bei Dirk Stelljes vom Blumenhaus Meyer, Falkenberger Landstraße 22, geht es in diesen Tagen ebenfalls um die Liebe. Ein riesiges Herz aus Blumen vor der Tür des Geschäfts erinnert beim Vorbeifahren an den Valentinstag. Wer anhält und das Blumenhaus betritt, wird mit einer vielfältigen Auswahl an kleinen und großen Liebesboten belohnt. „Es muss zum Valentinstag nicht immer rot und übergroß sein“, erläutert Stelljes. Verschiedene Schnittblumen, einzeln oder zu einem bunten Strauß gebunden, und dekorierte Pflanzen hat sein Team im Angebot. „Der

Valentinstag ist nicht nur für Verliebte interessant, sondern auch eine gute Gelegenheit, lieben Menschen aus dem Umfeld Danke zu sagen“, sagt der Inhaber.

Für alle Verliebten, die ihren gemeinsamen Weg indes nach dem Valentinstag Richtung Standesamt fortsetzen möchten, sind Stelljes und seine Mitarbeiter ebenfalls

gefragte Ansprechpartner. „Auf florale Kunstwerke rund um die Hochzeit sind wir spezialisiert – vom Brautstrauß bis zur Dekoration der Hochzeitskutsche“, erläutert Stelljes.

Auch ein bunter Blumenstrauß bereitet Freude. (Andreas Schack)

Neben Blumen sind auch Parfums in der Regel ein beliebtes Geschenk. Die passenden Düfte hat die Parfümerie Hansmann im Ärztehaus in der Hauptstraße 72 in ihrem Sortiment. Für Herren und Damen gibt es dort allerlei Duftnoten, von blumig über würzig bis holzig und herb. In dem lokalen Fachgeschäft bekommen die Kunden am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag, 13. und 14. Februar, ihre beiden Lieblingsdüfte mit einem Rabatt von 20 Prozent.

Das passend trendige Outfit für den morgigen Valentinstag stellt Brigitte Stelljes im Jeans-Laden, Hauptstraße 58, zusammen. Dort lockt ein zehnprozentiger Rabatt bei Vorlage des Coupons von dieser Seite. Und wer sowieso gerade etwas Neues für den Kleiderschrank kauft, möchte sich vielleicht auch gleich für den Beruf neu einkleiden. Das Team von Berufsbekleidung Manke in der Trupermoorer Landstraße 7 freut sich stets interessierte Kunden. Ein

Besuch bei Tisch & Küche Haar in der Hauptstraße wiederum macht Lust, das Thema Geschenke weiterzudenken. Ein frisch gebrühter Kaffee, zubereitet mit einem neuen Porzellanfilter, per Hand und mit Liebe gekocht, kann ein wunderbarer Start in den Morgen des Valentinstags sein.

Dass Liebe durch den Magen geht, davon sind die kompetenten Fachkräfte von Edeka Breiding überzeugt. In dem Geschäft gibt es frische Zutaten für ein selbstgekochtes Candle-Light-Dinner.

Wer seinem Haustier Gutes tun möchte, findet im Futterhaus

Lilienthal ein schönes Spielzeug oder besondere Leckerlies.